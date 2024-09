Lille x PSG no Campeonato Francês: onde assistir, horário e escalação

O confronto coloca as duas principais equipes do torneio uma contra outra. Ambos os times estão com seis pontos e, caso vençam o duelo, assumem a ponta da competição.

Em casa, a equipe comandada por Bruno Génésio não poderá contar com Ismaily, Ángel Gomes, Bentaleb e Umtiti, lesionados. Do outro lado do campo, o PSG não jogará com Kimpembe, Gonçalo Ramos e Lucas Hernández, todos lesionados.