Lionel Messi fica próximo de renovar com o Inter Miami por mais uma temporada, segundo jornal

O craque argentino Lionel Messi está próximo de renovar seu contrato com o Inter Miami. O atual vínculo com a franquia da MLS está em vigor até o fim de 2025. De acordo com o The Athletic, o novo acordo seria por mais uma temporada e faltam apenas detalhes burocráticos para o anúncio oficial.

Lionel Messi está próximo de renovar com o Inter Miami. Foto: Chris Arjoon/CHRIS ARJOON

Um dos donos do clube e responsável direto pela contratação do camisa 10, o empresário Jorge Mas disse em entrevista recente que a negociação está caminhando bem. "Todas as estrelas se alinham para um futuro muito bom para o clube e para Lionel. É uma decisão puramente dele (a renovação), mas prevejo que nos próximos 60 ou 90 dias teremos de decidir isso. Porque, obviamente, o planejamento de um clube é muito importante", afirmou Mas em conversa com a FDP Rádio de Miami.

A equipe da Flórida também pretende contar com seu maior astro na inauguração de seu novo estádio, o Miami Freedom Park, que deve ter suas obras finalizadas no ano que vem. “Meu desejo é ver Lionel Messi no novo estádio, em 2026. Espero, se Deus quiser, que isso aconteça”, finalizou o empresário.

Nos Estados Unidos desde 2023, o atacante será um dos destaques do Mundial de Clubes que será realizado no país entre junho e julho deste ano. O Inter Miami está no Grupo A, com Palmeiras, Al-Ahly e Porto. O duelo contra os brasileiros será válido pela terceira rodada, no dia 26 de junho, às 22h, no Hard Rock Stadium, na Flórida.