Lisca admite ‘falhas individuais’ e chama responsabilidade por derrota do Santos

Pressionado pelo momento instável do Santos no Campeonato Brasileiro, Lisca admitiu neste sábado que seu time cometeu falhas individuais nos dois gols na derrota para o Ceará por 2 a 1, na Arena Castelão. E também chamou a responsabilidade pelo revés que impediu que o clube paulista se aproximasse do G-6 da tabela.

“Tivemos falhas individuais. No primeiro gol, erramos ao não balançar a linha e acabamos deixando muito espaço. No segundo, escolhemos a opção errada e falhamos também. O jogo estava controlado e nós sofremos nessa questão tática. As falhas são individuais, mas a responsabilidade é do treinador. Quem escala é o treinador, quem bota os jogadores é o treinador. Tenho que assumir junto com os jogadores que falharam. Deixamos muito a desejar”, reconheceu Lisca.

O técnico afirmou também que o momento é de avaliação. Lisca tem oito jogos no comando do Santos, com duas vitórias, três empates e três derrotas, sendo duas consecutivas, já que também havia perdido para o Goiás, pelo mesmo placar, na Vila Belmiro, na rodada passada do Brasileirão.

Santos foi derrotado pelo Ceará por 2 a 1. Foto: Stephan Eilert/ Ceará SC

“Depois de duas derrotas sempre temos uma avaliação. Nós já alternamos no segundo tempo, a nível de nomes e de sistema. Obviamente temos que sentar e observar bem. Mas, com certeza, mudar atitude. É um momento de avaliação, repensar a maneira de jogar. Precisamos ter uma solidez defensiva e incomodar mais lá na frente”, completou.

Lisca contou um pouco de como foi o reencontro com o Ceará, time pelo qual trabalhou em duas oportunidades e conquistou os torcedores, que criaram até uma canção em sua homenagem. Antes de a bola rolar, as câmeras flagraram uma conversa entre ele e Lucho González.

O treinador deu às boas-vindas ao ex-volante e afirmou que a escolha de comandar o clube cearense foi acertada. “É muito legal reencontrar os jogadores e funcionários com quem trabalhei aqui no clube. No pessoal, foi muito bacana. Do lado profissional, foi péssimo. Ficamos muito abaixo do que esperávamos”, finalizou.

O resultado deixou o Santos com 34 pontos , ainda com uma boa “gordura” diante da zona de rebaixamento, mas cada vez mais longe do sonho de conquistar uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.