Liverpool empata com Wolverhampton e terá ‘replay’ na Copa da Inglaterra

Em jogo movimentado e cheio de possibilidades, Liverpool e Wolverhampton empataram por 2 a 2, neste sábado, pela terceira fase da Copa da Inglaterra. O confronto teve a estreia do holandês Cody Gakpo, falhas do goleiro brasileiro Alisson e equilíbrio do começo ao fim no Anfield. Com o empate, as duas equipes farão o “replay” para definir a classificação à quarta fase.

Atual campeão, o irregular Liverpool saiu atrás no placar, buscou a virada e correu riscos de sofrer uma reviravolta nos minutos finais. O Wolverhampton, do brasileiro Matheus Cunha, chegou a anotar o terceiro gol, mas o lance foi anulado pelo VAR.

A partida deste sábado marcou a estreia de Cody Gakpo, principal reforço do Liverpool na atual janela de transferências até agora. Ele formou trio de ataque com Mohamed Salah e Darwin Núñez. Gakpo teve atuação destacada, incluindo assistência para o segundo gol dos anfitriões, no segundo tempo.

Liverpool's Dutch striker Cody Gakpo (L) vies with Wolverhampton Wanderers' French defender Rayan Ait-Nouri (R) during the English FA Cup third round football match between Liverpool and Wolverhampton Wanderers at Anfield in Liverpool, north-west England on January 7, 2023.

Favorito e mandante, o Liverpool partiu para cima e Salah criou a primeira boa chance, em cobrança de falta por cima do travessão, aos 3. Um minuto depois, Gakpo finalizou pela primeira vez com a camisa do tradicional time inglês. Os anfitriões eram superiores, apesar das dificuldades impostas pela equilibrada equipe rival, até que Alisson cometeu grave erro, aos 25.

O goleiro da seleção brasileira falhou na saída de bola e entregou nos pés de Gonçalo Guedes, que não perdoou e abriu o placar: 1 a 0. O empate do Liverpool veio antes do intervalo. Aos 45, Alexander Arnold fez lindo lançamento em profundidade, nos pés de Núñez, que bateu de primeira dentro da área e igualou o marcador.

No segundo tempo, o gol da virada veio aos seis minutos. Gakpo levantou na área, em direção a Salah, em posição de impedimento, mas o zagueiro Toti desviou de cabeça e acabou deixando o egípcio em situação regular. O experiente atacante completou para as redes com tranquilidade.

Apesar da vantagem dos mandantes, o jogo estava equilibrado e aberto. Aos 10, Alisson fez defesa salvadora e empolgou a torcida. Mas voltou a decepcionar aos 22, quando viu a bola passar sob suas pernas, em jogada que contou com participação do brasileiro Matheus Cunha. O empate foi decretado pelo sul-coreano Hwang Hee-chan.

Os visitantes cresceram em campo e foram para o ataque. Aos 35, Toti acertou um toque de letra, dentro da pequena área, e mandou para as redes. O Wolverhampton ainda celebrava a virada quando o árbitro anulou o lance por impedimento, numa decisão duvidosa.

Com o empate mantido no placar, as duas equipes vão voltar a se enfrentar no chamado “replay” para definir qual avançará à próxima fase da Copa da Inglaterra. O novo jogo será disputado na casa do Wolverhampton, em data a ser definida ainda.

NEWCASTLE É ELIMINADO

Sensação do Campeonato Inglês, o “novo rico” da Europa se despediu de forma precoce da Copa da Inglaterra neste sábado. Fora de casa, foi derrotado pelo Sheffield Wednesday, da terceira divisão, por 2 a 1. O jogo foi marcado por um gol polêmico, o primeiro da partida. Josh Windass estava impedido, mas o lance não foi checado porque só há VAR nesta fase da competição em partidas em que os times da primeira divisão jogam em casa. Não era o caso.

Windass marcou também o segundo gol dos anfitriões, ambos no segundo tempo. O gol do Newcastle foi marcado pelo brasileiro Bruno Guimarães, que só entrou em campo no segundo tempo. Isso porque o técnico Eddie Howe poupou quase toda a equipe titular na etapa inicial.