Liverpool falha nas finalizações e fica só no 0 a 0 com Everton no Campeonato Inglês

Em um jogo bastante movimentado, mas em que os ataques não foram eficientes, o Liverpool ficou no empate de 0 a 0 com o Everton neste sábado, pelo Campeonato Inglês e perdeu a chance de encostar nos líderes.

Depois de um primeiro tempo burocrático, a etapa final apresentou lances mais agudos. Darwin Nuñez, Luiz Dias e Salah perderam as melhores chances do jogo ao carimbar a trave do goleiro Pickford. Em sua melhor oportunidade, o Everton também assustou o goleiro Alisson com uma bola na trave

Com o tropeço deste sábado, o time do técnico Jurgen Klopp soma nove pontos. Nestas cinco rodadas iniciais da competição, a oscilação tem sido a marca do Liverpool: foram duas vitórias, dois empates e uma derrota até aqui.





Liverpool e Everton ficam no 0 a 0 pelo Campeonato Inglês. Foto: PETER POWELL/EFE/EPA

O Everton segue sem conseguir vencer no torneio. Depois da derrota na estreia para o Chelsea, jogando em seus domínios, a equipe do técnico Frank Lampard acumulou quatro empates e já se aproxima da zona dos últimos colocados na tabela.

Na próxima rodada, o Liverpool enfrenta o Wolverhampton, que está nas ultimas colocações e tem uma boa chance de tentar uma reabilitação. Já o Everton encara o Arsenal, que vem embalado no torneio com 100% de aproveitamento até aqui