Liverpool-URU x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Liverpool-URU e Corinthians se enfrentam hoje, dia 6, às 19h (Horário de Brasília), em partida válida pela fase de grupos da Libertadores de 2023. O confronto do Grupo E ocorre no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Sem entrar em campo há quase um mês, o time de Fernando Lázaro joga pressionado após ser derrotado para o Ituano nas quartas de final do Campeonato Paulista. O zagueiro Caetano sofreu edema na coxa, se lesionou e não jogará a partida. Ele era cotado para ser o titular ao lado de Gil, mas deve ser substituído por Balbuena.

Liverpool-URU e Corinthians se enfrentam na estreia da Libertadores. Foto: Estadão/Arte

Para o Liverpool, vice-campeão do campeonato uruguaio, é uma noite histórica. É a primeira vez que o clube de Montevidéu disputa uma partida da fase de grupos da Libertadores. O clube, no entanto, não faz boa campanha no Torneio Apertura e se encontra em oitavo lugar após nove rodadas.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Montevidéu, Uruguai.

ESTÁDIO: Centenário

DATA: 6 de abril de 2023.

HORÁRIO: 19:00 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Paramount+ (Streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

LIVERPOOL-URU : Britos; Martirena, Gonzalo Pérez, Izquierdo e Samudio; Lucas Lemos, Nápoli e Marcelo Meli; Medina, Luciano Rodríguez e Rivero. Técnico : Jorge Rodrigo Bava.

: Britos; Martirena, Gonzalo Pérez, Izquierdo e Samudio; Lucas Lemos, Nápoli e Marcelo Meli; Medina, Luciano Rodríguez e Rivero. : Jorge Rodrigo Bava. CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos; Roni, Giuliano, Renato Augusto e Fausto Vera; Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Lázaro.

ARBITRAGEM

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

Assistente 1: Dionizio Ruiz (COL)

Assistente 2: Sebastian Vela (COL)

Árbitro de vídeo (VAR): David Nicolás Rodriguez (COL)

