Liverpool x Arsenal: onde assistir, horário e escalação das equipes

Liverpool e Arsenal se enfrentam neste sábado, dia 23, às 14h30 (de Brasília), em Anfield, pela 18ª rodada do Campeonato Inglês. A partida pode definir um novo líder na Premier League ou consolidar a equipe de Londres na ponta da tabela, às vésperas do encerramento do primeiro turno.

O Arsenal aparece na liderança do Campeonato Inglês com 39 pontos. Já o Liverpool está na terceira colocação, com 38. As duas equipes contaram com um tropeço do Aston Villa, que empatou com o Sheffield, vice-lanterna, e perdeu a chance de assumir a ponta.

LIVERPOOL x ARSENAL: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELA PREMIER LEAGUE

DATA : 23/12 (sábado).

: 23/12 (sábado). HORÁRIO : 14h30 (de Brasília).

: 14h30 (de Brasília). LOCAL: Anfield, em Liverpool.

Liverpool e Arsenal medem forças neste sábado pelo Campeonato Inglês. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR LIVERPOOL x ARSENAL AO VIVO

ESPN

Star+

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO LIVERPOOL

LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Tsimikas; Szoboszlai, Endo e Curtis Jones (Gravenberch); Salah, Darwin Núñez e Luis Diaz. Técnico: Jürgen Klopp.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ARSENAL

ARSENAL: Raya; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães e Zinchenko; Odegaard, Declan Rice e Kai Havertz; Bukayo Saka, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE LIVERPOOL E ARSENAL