Liverpool x Bologna na Champions League: onde assistir, horário e escalação

Para sair com os três pontos, o Liverpool conta com a artilharia de Salah, que possui seis gols e quatro assistências. O egípcio marcou no último jogo do Liverpool, pelo Campeonato Inglês, na vitória por 2 a 1 contra o Wolverhampton.

No novo formato da Liga dos Campeões o Liverpool ocupa a 11ª posição com 3 pontos, enquanto o Bologna está em 21º, com 1 ponto. As equipes têm um jogo a menos, já que a rodada começou na última terça-feira, e podem subir posições em caso de um resultado positivo.