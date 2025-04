Liverpool x Everton na Premier League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Liverpool e Everton se enfrentam nesta quarta-feira, 2, a partir das 16h (de Brasília), em duelo válido pela 30ª rodada da Premier League (Campeonato Inglês). Na liderança da competição, os Reds buscam ampliar a vantagem na ponta da tabela após vitória do Arsenal sobre o Fulham nesta terça. A partida acontece no estádio de Anfield, em Liverpool, e tem transmissão da ESPN e do Disney+.

PUBLICIDADE Com 70 pontos, a vantagem do Liverpool na ponta da tabela caiu para nove pontos após a vitória do Arsenal sobre o Fulham, por 2 a 1, em Londres. Após o clássico de Merseyside, condado que compreende a cidade de Liverpool, restarão oito partidas até o final da Premier League. O Everton, na 15ª posição, soma apenas 34 pontos. Este será o primeiro compromisso do Liverpool desde a decisão da Copa da Liga Inglesa, que aconteceu antes da parada do futebol inglês para a Data Fifa. Em Wembley, a equipe de Arne Slot foi derrotada por 2 a 1 diante do Newcastle e desperdiçou a oportunidade de conquistar o primeiro troféu desde a saída de Jurgen Klopp.

Liverpool e Everton se enfrentam pela Premier League. Foto: Arte/Estadão

No último encontro entre Everton e Liverpool, o duelo terminou empatado em 2 a 2, no Goodison Park, com gol dos donos da casa já nos acréscimos do segundo tempo. Este clássico ficou marcado como o último no antigo estádio do Everton, que mudará de casa a partir da próxima temporada.

Recuperado de concussão na Data Fifa, Alisson é o principal retorno do Liverpool para o duelo desta quarta-feira. O goleiro se lesionou no duelo entre Brasil e Colômbia, em março, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. No último mês, foi eleito o melhor jogador da equipe inglesa.

LIVERPOOL X EVERTON: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA PREMIER LEAGUE

Data: 02/04/2025 (quarta-feira)

02/04/2025 (quarta-feira) Horário: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Local: Anfield, em Liverpool, Inglaterra

ONDE ASSISTIR A LIVERPOOL X EVERTON AO VIVO

ESPN (TV fechada)

(TV fechada) Disney+ (streaming)

ESCALAÇÃO DO LIVERPOOL

LIVERPOOL: Caoimhín Kelleher; Curtis Jones, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk e Andrew Robertson; Mac Allister e Ryan Gravenberch; Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai e Luis Diaz; Diogo Jota. Técnico: Arne Slot.

ESCALAÇÃO DO EVERTON

EVERTON: Jordan Pickford; Jake O’Brien, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite e Vitaliy Mykolenko; Idrissa Gueye e James Garner; Jack Harrison, Abdoulaye Doucouré e Carlos Alcaraz; Beto. Técnico: David Moyes.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE LIVERPOOL E EVERTON