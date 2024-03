O Campeonato Inglês vai pegar fogo neste domingo! Um dos clássicos mais importantes do ano acontece no Anfield, às 12h45 (horário de Brasília). Trata-se de Liverpool x Manchester City, duelo que marca duas das maiores potências europeias dos últimos anos frente a frente no embate entre líder e vice-líder da Premier League.

O time de Jurgen Klopp está na ponta com 63 pontos, mas a vantagem é de apenas um em relação aos comandados de Pep Guardiola. E as duas equipes entram em campo embaladas. O Liverpool goleou o Sparta Praga (jogo de ida) pela Liga Europa em seu último compromisso, enquanto o City liquidou as chances do Copenhague em conquistar a Liga dos Campeões.

Liverpool x Manchester City: onde assistir, horário e escalação das equipes Foto: Arte/Estadão

LIVERPOOL x MANCHESTER CITY: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO INGLÊS:

LOCAL : Liverpool, Inglaterra.

: Liverpool, Inglaterra. ESTÁDIO : Anfield.

: Anfield. DATA : 10/03/2024.

: 10/03/2024. HORÁRIO: 12h45 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR LIVERPOOL x MANCHESTER CITY AO VIVO:

ESPN (TV fechada).

(TV fechada). Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES DE LIVERPOOL E MANCHESTER CITY:

LIVERPOOL - Kelleher; Joe Gomez, Konaté (Van Djik), Quansah e Robertson; Endo, Mac Allister e Elliott; Darwin Núñez, Gakpo e Salah (Luis Díaz). Técnico : Jurgen Klopp.

- Kelleher; Joe Gomez, Konaté (Van Djik), Quansah e Robertson; Endo, Mac Allister e Elliott; Darwin Núñez, Gakpo e Salah (Luis Díaz). : Jurgen Klopp. MANCHESTER CITY - Éderson; Rico Lewis, Akanji, Rúben Dias e Gvardiol; Kovacic, Rodri, Matheus Nunes, Oscar Bobb e Julián Álvarez; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE LIVERPOOL E MANCHESTER CITY: