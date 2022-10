Liverpool x Manchester City: onde assistir, horário e escalações das equipes

Liverpool e Manchester City entram em campo neste domingo, 12h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Inglês, com transmissão da ESPN (TV fechada) e do Star +(streaming). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Apenas na décima posição do torneio nacional, o Liverpool entra em campo em busca de sua terceira vitória consecutiva no torneio. Com 10 pontos somados até aqui, a equipe busca vencer para ganhar fôlego em sua busca pelos primeiros lugares da tabela.

Leia também Palmeiras x São Paulo: onde assistir, horário, escalação das equipes e arbitragem

Já o Manchester City é o segundo colocado, com 23 pontos, um a menos que o Arsenal. Embalado pelo fenômeno de Erling Haland, os comandados de Pep Guardiola chegam para o duelo como os únicos invictos do torneio, somando 7 triunfos e 2 empates no torneio até aqui.

Liverpool e Manchester City se enfrentam pelo Campeonato Inglês. Foto: Arte/Estadão

Onde assistir?

A partida entre Liverpool e Manchester City tem transmissão da ESPN (TV fechada) e do Star +(streaming). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Horário e local

A partida acontece às 12h30 (horário de Brasília), no estádio de Anfield, em Liverpool, na Inglaterra.

Escalação provável

Liverpool: Alisson; Gomez, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Nunez, Jota. Técnico: Jürgen Klopp.

Manchester City: Ederson; Cancelo, Akanji, Dias, Ake; Silva, Rodri, De Bruyne; Foden, Haaland, Grealish. Técnico: Pep Guardiola.

Últimos resultados

Em seu último compromisso, pela Liga dos Campeões, o Liverpool goleou o Rangers, da Escócia, por 7 a 1. Já o Manchester City, também pelo torneio continental, empatou sem gols com o Copenhague, da Dinamarca.