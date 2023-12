Liverpool x Manchester United: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Campeonato Inglês promete ser de fortes emoções neste domingo, dia 17. No Anfield, o Liverpool recebe o Manchester United em partida válida pela 17ª rodada. Líder da competição, o time de Jurgen Klopp precisa dos três pontos para abrir vantagem confortável e não dar chance para o Arsenal assumir a ponta. A equipe de Ten Hag precisa vencer fora de casa para se aproximar do pelotão de frente. A bola rola às 13h30 (horário de Brasília).

Os dois adversários vão a campo com a vontade de reverter os placares da semana. Ambos tiveram compromissos pelas competições europeias. E perderam. O Liverpool caiu diante do Union, por 2 a 1, pela Liga Europa. Já o Manchester United tropeçou em casa para o Bayern de Munique, com gol único de Kingsley Coman.

Liverpool e Manchester United agitam o futebol inglês neste domingo, no Anfield. Foto: Arte/Estadão

LIVERPOOL x MANCHESTER UNITED: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO INGLÊS:

LOCAL : Liverpool, Inglaterra.

: Liverpool, Inglaterra. ESTÁDIO : Anfield.

: Anfield. DATA : 17/12/2023.

: 17/12/2023. HORÁRIO: 13h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR LIVERPOOL x MANCHESTER UNITED AO VIVO:

ESPN (TV fechada).

(TV fechada). Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES DE LIVERPOOL E MANCHESTER UNITED:

LIVERPOOL - Alisson; Alexandre-Arnold, Quansah, van Dijk e Tsimikas; Endo, Szoboszlai e Gravenberch; Díaz, Salah e Núñez. Técnico : Jurgen Klopp.

- Alisson; Alexandre-Arnold, Quansah, van Dijk e Tsimikas; Endo, Szoboszlai e Gravenberch; Díaz, Salah e Núñez. : Jurgen Klopp. MANCHESTER UNITED - Onana; Dalot, Maguire, Shaw e Reguilón; McTominay e Amrabat; Bruno Fernandes, Antony e Garnacho; Martial. Técnico: Erik ten Hag.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE LIVERPOOL E MANCHESTER UNITED: