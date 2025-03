Líder com certa folga no Campeonato Inglês, o Liverpool pode levantar uma taça nacional já neste domingo, dia 16. O time de Arne Slot encara o Newcastle pela grande final da Copa da Liga Inglesa, que será realizada no tradicional estádio Wembley. A bola está prevista para rolar às 13h30 (horário de Brasília).

Liverpool x Newcastle na final da Copa da Liga Inglesa: onde assistir ao vivo, horário e escalações. Foto: Arte/Estadão

LIVERPOOL x NEWCASTLE: SAIBA TUDO SOBRE A FINAL DA COPA DA LIGA INGLESA:

DATA : 16/03/2025.

: 16/03/2025. HORÁRIO : 13h30 (horário de Brasília).

: 13h30 (horário de Brasília). LOCAL: Wembley Stadium.

ONDE ASSISTIR LIVERPOOL x NEWCASTLE AO VIVO:

Disney+ (streaming).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO LIVERPOOL:

LIVERPOOL - Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk e Robertson; Gravenberch e Mac Allister; Szoboszlai, Salah e Díaz; Jota. Técnico: Arne Slot.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO NEWCASTLE:

NEWCASTLE - Pope; Trippier, Schar, Burn e Livramento; Tonali, Bruno Guimarães e Joelinton; Barnes, Murphy e Isak. Técnico: Eddie Howe.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE LIVERPOOL E NEWCASTLE: