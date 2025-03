Liverpool x PSG na Champions League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Liverpool e Paris Saint-Germain se enfrentam nesta terça-feira, 11, a partir das 17h (de Brasília), pela partida de volta das oitavas de final da Champions League. Depois de vitória na ida, por 1 a 0, os ingleses precisam apenas de um empate para garantir a classificação à próxima fase. A partida acontece em Anfield, na Inglaterra, e tem transmissão do SBT, da TNT e da Max.

PUBLICIDADE Na ida, em Paris, o Liverpool venceu por 1 a 0, com gol de Harvey Elliott, e joga pelo empate nesta semana. Isto graças à atuação do goleiro brasileiro Alisson, eleito melhor do jogo e que teve um dos melhores desempenhos de sua carreira – como o próprio classificou após a partida. Na liderança da Premier League, a equipe de Arne Slot caminha a passos largos para conquistar o primeiro título Inglês desde a temporada 2019/2020. Além disso, conta com o destaque de Mohamed Salah neste ano: o artilheiro egípcio é um dos candidatos à Bola de Ouro e favorito ao prêmio de melhor jogador da temporada no futebol inglês.

Liverpool e Paris Saint-Germain se enfrentam pela Champions League. Foto: Arte/Estadão

Já o Paris Saint-Germain, apesar de dominar o confronto, precisa derrubar o Liverpool, em Anfield – árdua tarefa nesta temporada. Agora, o técnico Luis Enrique se inspira na grande virada de sua carreira, quando ainda dirigia o Barcelona, para voltar à França classificado. E promete uma postura ofensiva desde o início em Anfield.

O espanhol era o comandante do Barcelona na temporada 2016/17, na qual o PSG fez 4 a 0 no primeiro jogo do mata-mata e ainda anotou um gol na volta no Camp Nou. Naquele dia, em show de Neymar (dois gols), o time catalão conseguiu uma virada épica na série ao avançar com 6 a 1, com gol heroico de Sergi Roberto nos acréscimos.

“Neste momento, estamos eliminados, então só nos resta uma opção: ganhar. Os torcedores estarão lá, como sempre. É muito importante ter o apoio deles e nosso objetivo é dar tudo para que eles se orgulhem de nós”, afirmou o treinador, já na Inglaterra.

LIVERPOOL X PSG: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA CHAMPIONS LEAGUE

Data: 11/03/2025 (sábado).

Horário: 17h (de Brasília).

Local: Anfield, em Liverpool, na Inglaterra.

ONDE ASSISTIR A LIVERPOOL X PSG AO VIVO

SBT (TV aberta)

TNT (TV fechada)

Max (streaming)

ESCALAÇÃO DO LIVERPOOL

LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson; Gravenberch e Mac Allister; Salah, Elliott e Luis Díaz; Darwin Núñez. Técnico: Arne Slot.

ESCALAÇÃO DO PSG

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Kvaratskhelia, Dembélé e Barcola. Técnico: Luis Enrique.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE LIVERPOOL E PSG