Liverpool x Real Madrid pela Champions League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Para o desafio contra o Real Madrid, o Liverpool não conta com Alisson, Jota, Chisea e Elliott, que estão lesionados. Alexander-Arnold é dúvida para o confronto.

O Real Madrid, por sua vez, está na vigésima primeira colocação na tabela da Champions, com seis pontos. O time merengue precisa da vitória para se aproximar do “G-8″. Na última rodada do torneio, o Real perdeu em casa para o Milan por 3 a 1.