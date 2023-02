Liverpool x Real Madrid: onde assistir, horário e escalação das equipes

Liverpool e Real Madrid reeditam nesta terça-feira a última final da Champions League. Novamente pelo principal torneio europeu, ingleses e espanhóis buscam agora uma vaga nas quartas de final.

Os dois adversários não fazem uma boa temporada até aqui. O Liverpool está em uma campanha modesta no Campeonato Inglês, enquanto o Real Madrid vê o rival Barcelona no topo do Espanhol.

Leia também Ancelotti e Modric dão apoio a Vini Jr. diante de ofensas racistas em jogo do Real Madrid

LIVERPOOL x REAL MADRID

DATA: 21/02/2023 (terça-feira)

HORÁRIO: 17h (Horário de Brasília).

LOCAL: Estádio Anfield, em Liverpool (Inglaterra).

Liverpool e Real Madrid medem forças nesta terça-feira em Anfield. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

SBT

TNT

HBO Max

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

LIVERPOOL: Alisson; Alexander Arnold, Joe Gomez, Van Dijk e Robertson; Fabinho, Henderson e Bajcetic; Salah, Gakpo e Darwin Núñez. Técnico: Jürgen Klopp.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Rüdiger e Alaba; Tchouaméni, Kroos e Modric; Valverde, Vini Jr. e Benzema. Técnico: Carlo Ancelotti.

ÚLTIMOS RESULTADOS

18/02/2023 - Newcastle 0 x 2 Liverpool - Campeonato Inglês

18/02/2023 - Osasuna 0 x 2 Real Madrid - Campeonato Espanhol