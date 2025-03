Liverpool x Southampton na Premier League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Líder e último colocado da Premier League estarão frente à frente neste sábado, a partir do meio-dia (de Brasília), quando Liverpool e Southampton vão se enfrentar pela 28ª rodada da liga inglesa, em Anfield, na cidade de Liverpool.

A equipe da casa tem apenas uma derrota na competição até aqui e ocupa a primeira colocação com folga, 13 pontos à frente do vice-líder, o Arsenal. O Southampton, por sua vez, tem apenas duas vitórias no campeonato (além de três empates e 22 derrotas) e com nove pontos (13 a menos que o primeiro time fora da zona de rebaixamento, os Wolves), caminha a passos largo para cair de divisão.

Liverpool x Southampton: onde assistir Foto: Arte/Estadão

LIVERPOOL X SOUTHAMPTON: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA PREMIER LEAGUE:

DATA : 08/03/2025 (sábado)

: 08/03/2025 (sábado) HORÁRIO : 12h (de Brasília)

: 12h (de Brasília) LOCAL: Anfield, Liverpool (ING)

ONDE ASSISTIR A LIVERPOOL X SOUTHAMPTON AO VIVO:

ESPN (TV fechada)

(TV fechada) Disney+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO LIVERPOOL:

LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Tsimikas; Gravenberch, Mac Allister e Szoboszlai; Mohamed Salah, Luis Díaz e Diogo Jota. Técnico: Arne Slot.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SOUTHAMPTON:

SOUTHAMPTON: Aaron Ramsdale; Sugawara, Harwood-Bellis, Bella-Kotchap, Joe Aribo e Ryan Manning; Mateus Fernandes, Flynn Downes, Smailbone e Sulemana; Paul Onuachu. Técnico: Ivan Juric.

