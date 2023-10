Liverpool x Toulouse: onde assistir, horário e escalação das equipes

Em quarto lugar na Premier League, o Liverpool volta suas atenções nesta quinta-feira, 26, para a Liga Europa. Contra o Toulouse, em Anfield, o time inglês defende a invencibilidade e a liderança do Grupo E da competição. Foram duas vitórias nas duas primeiras rodadas e a classificação encaminhada para as oitavas de final. A partida acontece às 16h (horário de Brasília) e tem transmissão do Star+.

Liverpool encara o Toulouse pela fase de grupos da Liga Europa. Foto: Molly Darlington/Reuters

LIVERPOOL X TOULOUSE: DATA, HORÁRIO E LOCAL

DATA : 26/10 (quinta-feira).

: 26/10 (quinta-feira). HORÁRIO : 16h (horário de Brasília)

: 16h (horário de Brasília) LOCAL: Anfield, em Liverpool, na Inglaterra.



ONDE ASSISTIR LIVERPOOL X TOULOUSE AO VIVO

Star+ (streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE LIVERPOOL E TOULOUSE

LIVERPOOL : Alisson; Alexander-Arnold; Matip, Van Dijk e Tsimikas; Jones, Endo e Gravenberch; Salah, Nunez e Diaz. Técnico : Jurgen Klopp.

: Alisson; Alexander-Arnold; Matip, Van Dijk e Tsimikas; Jones, Endo e Gravenberch; Salah, Nunez e Diaz. : Jurgen Klopp. TOULOUSE: Restes; Keben, Costa, Nicolaisen e Suazo; Spierings, Sierro e Casseres Jr; Donnum, Dallinga e Gelabert. Técnico: Carles Martínez.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE LIVERPOOL E TOULOUSE