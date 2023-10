Liverpool x Union Saint-Gilloise: onde assistir, horário e escalação das equipes

Pela segunda rodada da Liga Europa, Liverpool e Union Saint-Gilloise se enfrentam nesta quinta-feira, 5, no estádio de Anfield, na Inglaterra. Maior força da chave, o time inglês entra em campo pela primeira vez em seu estádio na competição e quer manter o 100% de aproveitamento.

Depois de uma temporada com muita dificuldade dentro de campo, o Liverpool parece se recuperar aos poucos. No Campeonato Inglês, o time se mantém no G-4 desde o início e os reforços contratados parecem estar adaptados a equipe. Nesta quinta-feira, Klopp deve manter a equipe titular base, com Alisson e Salah como referências.

Liverpool x Union Saint-Gilloise Foto: Arte/Estadão

LIVERPOOL X UNION SAINT-GILLOISE: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA: 05/10 (quinta-feira).

HORÁRIO 16h

LOCAL: Estádio Anfield, em Liverpool

ONDE ASSISTIR LIVERPOOL X UNION SAINT-GILLOISE AO VIVO

Star+

ESPN

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE LIVERPOOL E UNION SAINT-GILLOISE

LIVERPOOL : Alisson; Gomez (Arnold); Matip, Van Dijk e Robertson; Mac Allister, Jones e Szoboszlai; Luis Diaz (Darwin Nuñes), Salah e Diogo Jota (Gakpo). Técnico : Jurgen Klopp.

: Alisson; Gomez (Arnold); Matip, Van Dijk e Robertson; Mac Allister, Jones e Szoboszlai; Luis Diaz (Darwin Nuñes), Salah e Diogo Jota (Gakpo). : Jurgen Klopp. UNION SAINT-GILLOISE: Moris; Mac Allister, Burgess e Machida; Castro-Montes, Vanhoutte, C. Puertas Castro e Lapoussin; J. Lazare Amani, Nilsson e Amoura. Técnico: Alexander Blessin.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE LIVERPOOL E UNION SAINT-GILLOISE