Em busca do seu segundo título da Premier League, o Liverpool tem motivação de sobra para sair com os 3 pontos de Anfield neste domingo, dia 13. Para isso, o time de Arne Slot precisa vencer o West Ham, do brasileiro Lucas Paquetá. A bola rola às 10 horas (horário de Brasília), em partida válida pela 32ª rodada do torneio.

PUBLICIDADE O West Ham venceu apenas uma vez em Anfield em 62 anos e pode estar em apuros contra um mandante que busca reagir após perder por 3 a 2 para o Fulham na última rodada do Campeonato Inglês, e que soma-se à derrota na final da Copa da Liga Inglesa (para o Newcastle) e à eliminação na Liga dos Campeões (para o Paris Saint-Germain). Dez pontos separam o líder Liverpool do Arsenal, 2º colocado. Tirando o confronto com o time mandante, o West Ham tem outros seis compromissos pela frente. São 15 os pontos que separam o 16º colocado com o Ipswich, que abre a degola com 20.

Liverpool x West Ham na Premier League: onde assistir ao vivo, horário e escalação Foto: Arte/Estadão

LIVERPOOL x WEST HAM: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA PREMIER LEAGUE:

DATA : 13/04/2025.

: 13/04/2025. HORÁRIO : 10 horas (horário de Brasília).

: 10 horas (horário de Brasília). LOCAL: Anfield.

ONDE ASSISTIR LIVERPOOL x WEST HAM AO VIVO:

ESPN (TV fechada).

(TV fechada). Disney+ (streaming).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO LIVERPOOL:

LIVERPOOL - Alisson; Jones, Konaté, van Dijk e Robertson; Gravenberch e Mac Allister; Gakpo, Salah e Szoboszlai; Jota. Técnico: Arne Slot.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO WEST HAM:

WEST HAM - Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman e Scarles; Álvarez e Ward-Prowse; Kudus, Soucek e Lucas Paquetá; Bowen. Técnico: Graham Potter.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE LIVERPOOL E WEST HAM:

06/04/2025 - Fulham 3x2 Liverpool (Campeonato Inglês).

- Fulham 3x2 (Campeonato Inglês). 05/04/2025 - West Ham 2x2 Bournemouth (Campeonato Inglês).