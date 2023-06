Livros de Abel Ferreira chegam a 100 mil exemplares vendidos e geram receita milionária para doação

Abel Ferreira segue marcando época no Brasil. Para além de todas as conquistas em campo com o Palmeiras, o técnico português atingiu mais uma marca nesta sexta-feira. O treinador anunciou através das redes sociais que seus dois livros chegaram na marca de 100 mil exemplares vendidos no país e geraram R$ 8 milhões de receita total.

“Sempre foi nossa intenção cumprir este papel cultural e solidário, portanto ir além da esfera desportiva, e muito nos honra saber que este objetivo foi atingido. Obrigado a cada 1 dos 100.000 leitores. A vossa compra contribuiu para o futuro de muitas pessoas. Afinal, na vida, como no futebol, Todos Somos Um”, disse Abel Ferreira na publicação de suas redes sociais.

Até o momento, Abel Ferreira já publicou os livros “Cabeça Fria, Coração Quente” e “Volta Extra: Temporada 2022″. Com os dois, o português gerou uma receita total de R$ 8 milhões. Parte deste valor será destinado para as ONGs Amigos do Bem, Instituto Ayrton Senna e Cesta de Três, já que Abel vai doar todo o valor que tem direito por ser autor das publicações.

Abel Ferreira agradece os 100 mil exemplares vendidos de seus livros Foto: REUTERS/Amanda Perobelli

Desde sua chegada ao Brasil, Abel Ferreira assume que sentiu falta de livros que falassem do ambiente esportivo. Após se ambientar no país, o treinador decidiu que iria escrever e lançar o seu, o que quando o “Cabeça Fria e Coração Quente” foi publicado em 2021. Recentemente, o treinador fez o lançamento da mesma obra em Portugal.

Mesmo comemorando a marca alcançada com o livro durante uma data Fifa, Abel Ferreira segue preparando o Palmeiras para a sequência da temporada. Nas quartas de final da Copa do Brasil, em segundo no Brasileiro e classificado para as oitavas de final da Libertadores, o time do treinador português voltará a atuar na próxima quarta-feira, 21, quando vai visitar o Bahia pela 11ª rodada do campeonato nacional.