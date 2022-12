Lloris celebra recorde e espera ir ainda mais longe com a França: ‘Não paro aqui’

Capitão da França, o goleiro Lloris já se firmou como um dos mais relevantes nomes da história do futebol do país e quer ir ainda mais longe. Depois de igualar Lilian Thuram como o jogador que mais vestiu a camisa da seleção francesa, com 142 jogos, vai ultrapassar a marca nas quartas de final contra a Inglaterra, no próximo sábado, quando também tentará dar mais um passo a caminho do bicampeonato mundial.

“É bom para mim alcançar essas cifras e me dar o direito de jogar pelo menos mais uma partida neste torneio, porque não tenho a intenção de parar por aqui. Agora, vamos nos recuperar fisicamente e guardar força para que possamos vencer nossas próximas batalhas”, afirmou o goleiro de 34 anos, que disputa a quarta Copa seguida, após a vitória por 3 a 1 sobre a Polônia.

Durante a partida, Lloris chegou a defender um pênalti cobrado por Lewandowski nos minutos finais, mas o árbitro mandou o polonês cobrar mais uma vez. Na segunda tentativa, a bola entrou. “A única chance que um goleiro tem na hora de uma cobrança dos pênaltis é se mexendo mesmo, mas o que importa é que estamos classificados e o time está forte com o bom entrosamento de veteranos, que foram campeões na Rússia, e os mais jovens”, comentou o francês.

Goleiro e capitão da França entrou para a história neste domingo Foto: (AP Photo/Martin Meissner)

Assim como o treinador Didier Deschamps, o goleiro mostrou toda sua admiração pelo companheiro Mbappé, responsável por dois gols no triunfo deste final de semana. O jovem atacante de 23 anos alcançou a marca de cinco gols na atual edição do Mundial e assumiu a artilharia isolada.

“Eu digo e repito, é difícil encontrar os limites de Mbappé em uma partida como a de hoje. Talvez tenha sido pouco menos na segunda parte, mas marcou dois gols extraordinários. É uma grande vantagem para a nossa equipe. Quanto mais avançarmos na competição, mais teremos de subir de nível enquanto equipe, e sabemos que podemos contar com ele”, concluiu Lloris.