Lloris destaca evolução da Inglaterra e aponta duelo ‘especial’ para França

Em busca do terceiro título da Copa do Mundo, a França trata o duelo com a Inglaterra como especial. O goleiro e capitão Hugo Lloris citou a evolução inglesa nos últimos anos e indicou que a partida poderia ser muito bem uma final de Mundial. As seleções se enfrentam neste sábado, às 16h, no Al Bayt Stadium.

“Há uma evolução real. A Inglaterra está madura o suficiente para ganhar o título da Copa do Mundo. Eles estiveram muito perto de ganhar a Euro. Eles estão aqui para ganhar. Um evento como este, um França x Inglaterra, tem um sabor especial. Estamos nos preparando para atender às expectativas de jogar as quartas de final da Copa do Mundo, independentemente do adversário”, disse o experiente atleta, que completa 36 anos no próximo dia 26.

Por jogar no Tottenham desde 2012, tendo feito mais de 400 jogos, Lloris conhece perfeitamente o estilo inglês de se jogar futebol. O goleiro fez uma análise do adversário e ressaltou a força da bola área da Inglaterra.

Lloris aponta que a seleção inglesa "está madura o suficiente para ganhar o título da Copa do Mundo". Foto: Abbie Parr/AP

“Acredito que os ingleses são reconhecidos no mundo todo por causa do seu campeonato, dos clubes muito competitivos e de seu desempenho na Liga dos Campeões. Eu os conheço muito bem. Jogo contra eles diariamente na Inglaterra. Eles têm a bola parada, têm tamanho, são excelentes finalizadores. Todos esses detalhes vão contar. Sabemos da importância das bolas paradas neste nível de futebol. Teremos de ser sólidos”, completou.

O goleiro falou também sobre o desafio particular com Harry Kane, principal estrela inglesa. “Temos uma relação muito boa, nós nos conhecemos bem dentro e fora de campo, só posso falar bem dele. É uma pessoa importante no clube e na seleção, um líder, um exemplo para os companheiros. É um jogador ‘top’, decisivo no clube e que está habituado a fazer as diferenças. Enquanto durar o jogo, seremos adversários”, afirmou.

Sobre uma possível disputa por pênaltis, Lloris destacou que está preparado. “Vamos tentar vencer no tempo regulamentar, mas estamos treinados e preparados para o que vier. Nos pênaltis, sempre há algum instinto para o goleiro na hora de defender.”