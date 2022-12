Lloris é homenageado pelo recorde de 143 jogos com a França e Griezmann pelas 28 assistências

A seleção francesa viveu um domingo festivo, um dia após grande vitória sobre a Inglaterra, por 2 a 1, que garantiu vaga na semifinal da Copa do Mundo do Catar. Além da classificação, os Bleus fizeram questão de homenagear o goleiro Lloris e o atacante Griezmann por suas marcas pessoais com as cores do país.

A dupla recebeu camisas personalizadas para eternizarem suas marcas conquistadas na batalha contra os ingleses. Com o técnico Didier Deschamps bastante sorridente, Lloris trocou o número 1 pela 143, em referência à marca de partidas somadas em mais de uma década defendendo a França. Ele superou os 142 jogos disputados por Thuram.

Griezmann se tornou o jogador com mais assistências na história da seleção francesa. Foto: Hannah Mckay/Reuters

E a marca não poderia ter vindo em um jogo mais marcante. Contra a Inglaterra, foram seis defesas difíceis completadas, igualando marca da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.

Griezmann recebeu a camisa 28, que significa o número de assistências distribuídas pela França. Escalado como um meia, o atacante deu os dois passes decisivos contra os ingleses, para Tchouaméni abrir o marcador e depois para Giroud definir, de cabeça. O jogador do Atlético de Madrid agora é o maior garçom da história da seleção bicampeã mundial.

Giroud também já havia se tornado o maior artilheiro da França na rodada anterior, quando deixou sua marca diante da Polônia, nas oitavas, superando os 51 gols de Thierry Henry. Nas quartas ele aumentou o feito para 53.