Lo Celso fica fora da Copa por lesão na coxa e atrapalha planos da Argentina

Publicidade

O versátil meio-campista Giovani Lo Celso, peça importante no esquema do técnico Lionel Scaloni, não jogará a Copa do Mundo pela Argentina. O jogador de 26 anos sofreu uma lesão no bíceps femoral da coxa direita, enquanto defendia o Villarreal contra o Athletic Bilbao, há duas semanas, e deve passar por uma cirurgia para corrigir o problema. Por isso, não terá como se recuperar a tempo do Mundial, que começa no próximo dia 20.

De acordo com a imprensa argentina, Scaloni entrou em contato com Lo Celso nesta terça para informá-lo que não estará na lista de 26 convocados. O meia chegaria ao Catar com o status de titular, pois é um dos atletas mais constantes da grande fase vivida pela seleção albiceleste, que conquistou a Copa América de 2021, diante do Brasil, e vive um período invicto de 35 partidas. Ele é o jogador com o maior número de assistências deste ciclo, ao lado de Messi. Ambos têm nove passes para gol.

Leia também Luva de Pedreiro empresta voz para Waze em ação especial da Copa do Mundo; veja como usar

A Associação Argentina de Futebol (AFA) negou-se a comentar sobre a situação do jogador antes da convocação oficial de Scaloni. A lista será divulgada no dia 14 de novembro. Além de Lo Celso, a Argentina pode ficar sem Paulo Dybala, da Roma, que está se recuperando de uma lesão na coxa direita. No caso dele, contudo, há um pouco mais de otimismo.

A lista de Lionel Scaloni será divulgada no dia 14 de novembro. Além de Lo Celso, a Argentina pode ficar sem Paulo Dybala, da Roma, que está se recuperando de uma lesão na coxa direita. Foto: Franklin Jacome/AFP

Scaloni e sua comissão técnica viajaram para Doha, capital do Catar, na segunda-feira, acompanhados por dirigentes da AFA e pelos goleiros Franco Armani, do River Plate, e Gomes Gerth, que tem apenas 18 anos e joga no Tigre. Gerth foi chamado apenas para participar de treinamentos, enquanto Armani estará na lista de convocados.

A seleção argentina fará, no próximo dia 16, um amistoso contra os Emirados Árabes Unidos antes de estrear na Copa do Mundo. A jornada no Mundial começa no dia 22, em duelo com a Arábia Saudita, pelo Grupo C, que também conta com México e Polônia como integrantes.