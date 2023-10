Locutor da Vila Belmiro provoca Vasco antes de duelo com Santos; veja vídeo

O locutor da Vila Belmiro decidiu improvisar na hora de anunciar as escalações de Santos e Vasco antes do jogo entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro, válido pela 25ª rodada. No momento de ler o nome dos jogadores da equipe carioca, o responsável pelo microfone chamou o Vasco de “o time que mais conhece a Série B no País”.

Ambas as equipes estão lutando contra o rebaixamento na temporada. Por isso, o duelo na Vila era confronto direto na luta contra o Z-4. A provocação do locutor ironizou o fato de o Vasco ter sido rebaixado quatro vezes no Campeonato Brasileiro, em 2008, 2013, 2015 e 2020.

Depois da última queda, o time carioca só conseguiu subir para a Séria A novamente em 2022. Já o Santos nunca foi rebaixado no Brasileirão, mas corre o risco de cair pela primeira vez em sua história nesta temporada. Os vascaínos também provocaram os santistas por causa dessa possível queda.

O clube dirigido por Marcelo Fernandes, agora efetivado no cargo até o fim do ano, deixou a zona da degola na rodada após bater o rival do Rio por 4 a 1. Mas antes do confronto, nem santistas nem vascaínos podiam imaginar um resultado tão elástico, uma vez que as duas equipes brigam na parte inferior da tabela. O Vasco tinha deixado a zona de rebaixamento na rodada anterior, mas continua ameaçado.