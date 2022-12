Longe da Copa do Mundo, a essência do futebol argentino expande seu alcance

BUENOS AIRES, Argentina — A essência do futebol argentino pode ser encontrada tarde da noite, no circuito de jogos dos bairros da periferia de Buenos Aires. Lá, jovens jogadores de várias gerações começaram a trabalhar, talvez sonhando em se adequar à seleção, mas principalmente entretendo multidões de madrugada a madrugada com um talento intenso e selvagem para o jogo, jogando em qualquer pedaço de campo.

“Potrero” é o termo que resume esse sistema e estilo, enraizado nos jogos informais e improvisados nascidos nos campos amadores e terrosos do século 19, muito antes de o futebol se tornar uma profissão com clubes bilionários e salários multimilionários. Todas as lendas argentinas o têm no sangue: Alfredo Di Stéfano, Diego Maradona, Lionel Messi. Todos eles chutavam em potreros, e quando alguém dribla de forma impressionante ou marca um gol incrível, é comum as pessoas dizerem: “Isso é potrero”.

Franco Roldán brinca com seu filho na quadra em Burzaco, nos arredores de Buenos Aires. Foto: Anita Pouchard Serra/The New York Times

Agora, os jogos deram um toque moderno. Os jovens jogadores de hoje ampliaram o alcance de seu circuito por meio do streaming dos jogos, e a vitória da Argentina na final da Copa do Mundo pode trazer ainda mais atenção para eles.

Mesmo antes disso, pelo boca a boca, WhatsApp e Instagram, o interesse pelos jogos do circuito havia crescido de apenas algumas dezenas de seguidores antes da pandemia do coronavírus - a maioria vindo dos bairros das equipes nas cidades que circundam Buenos Aires - para milhares de pessoas conectadas em todo o país e além. Em junho, até mesmo uma página de fãs de futebol mexicano compartilhou um vídeo do La Sub 21, um time de potrero respeitado, e o clipe alcançou 4,4 milhões de visualizações.

Já existem algumas contas, como Potrero Nato ou Corta y al pie, dedicadas a mostrar o melhor do potrero. La Sub 21, El Ciclón de Burzaco e outras equipes vendem centenas de seus uniformes toda vez que lançam um novo. As camisas do Potrero estão cada vez mais visíveis nos ônibus e metrôs de Buenos Aires.

“Algumas pessoas nos escrevem nas redes sociais nos pedindo para jogar na Patagônia ou em Córdoba, mas não podemos pagar o transporte”, disse Franco Roldán, 26 anos, conhecido como Franquito e que joga na La Sub 21. Enquanto estava desempregado, jogar pelo clube ajudou a sustentar sua família. “No tempo em que fiquei sem emprego, sabia que se meu time ganhasse jogos eu poderia comprar leite para meu filho”, disse Roldán, que se tornou pai há um ano.

Veronica Gonzalez e Juan Paz trabalham em um bar durante as partidas de futebol de madrugada em Burzaco. Foto: Anita Pouchard Serra/The New York Times

Na adolescência, jogou pelo Atlanta, time tradicional da segunda divisão. Mas o clube não lhe ofereceu um contrato profissional quando completou 18 anos e Roldán teve que desistir do sonho.

Para Alan Matijasevic, de 29 anos, e muitos de seus vizinhos de Burzaco, um subúrbio de Buenos Aires, El Ciclón é o coração do bairro. O clube foi fundado por um grupo de famílias em 1989 e desde então oferece futebol recreativo para todos de 5 a 80 anos, incluindo o filho de 7 anos de Matijasevic, Gio.

O sistema potrero funciona assim: as equipes organizam uma partida de cinco contra cinco, competem por um pote, normalmente cerca de US $ 1.000 (R$ 5,3 mil) colocados pelos jogadores ou patrocinadores, e o vencedor leva tudo. Em geral, um time organiza uma noite de potrero, que conta com quatro ou cinco jogos a partir das 23h. e terminando por volta das 4h ou 5h. Com o tempo, os jogadores foram se conhecendo e muitos deles podem jogar por um time diferente a cada semana, dependendo de qual clube está com falta de jogador.

Franco Roldán pendura seu uniforme no varal de sua casa em Lanús, na Argentina. Foto: Anita Pouchard Serra/The New York Times

Os jogos parecem nunca faltar público e é comum ver crianças, até mesmo bebês, jogando em campo durante o intervalo de uma partida, mesmo nas primeiras horas da manhã. Os jogos de potrero tornaram-se um evento social de horas.

Uma recente partida de potrero para Matijasevic começou às 7 da manhã e, quando todos os jogos e limpeza terminaram, 24 horas se passaram. Susana Andrade Acuña, a vendedora de ingressos em todos os eventos do El Ciclón de Burzaco, viu os jogadores crescerem. “Nosso clube é como uma família e eu conheço alguns dos jogadores desde que eles eram mais baixos do que a mesa em que eu sento”, disse.

Continua após a publicidade

Recentemente, as primeiras equipes femininas começaram a competir no circuito potrero, incluindo Las Ñeris, Las Flores e Chingolo. No final, essa “vibração familiar”, disse Matijasevic, é o que, depois de 24 horas no clube, o mantém jogando.

No verão passado, ele lembrou, estava de férias em uma província distante e saindo de um rio com a camisa do Ciclón de Burzaco. De repente, alguém gritou para ele: ‘Ei, El Ciclón de Burzaco! Os moradores locais o reconheceram e pediram uma foto dele. “Fiquei emocionado e orgulhoso de quão longe nosso trabalho foi”, disse ele. “Meu clube é o melhor lugar para refrescar minha mente e meu bairro é o lugar onde amo viver.”

Dezenas de pessoas acompanham uma partida de madrugada em uma quadra em Burzaco, nos arredores de Buenos Aires. Foto: Anita Pouchard Serra/The New York Times