Look de Endrick chama a atenção em apresentação à seleção brasileira; confira

Os jogadores e a comissão técnica da seleção brasileira se apresentaram nesta segunda-feira na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para dar início à preparação do elenco visando os jogos com Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Um dos primeiros a chegar ao centro de treinamento foi o atacante Endrick, do Palmeiras, que chamou muita atenção nas redes sociais pelo look escolhido.

Endrick vestiu uma camisa polo e um sapato brancos com detalhes em vermelho e preto e uma calça preta, com destaques na mesma cor. Houve elogios e críticas bem-humoradas. “Vestindo o simples, sem frescura. Lembrando looks das décadas passada quando a seleção tinha jogadores querendo jogar bola e não ser modelo”, escreveu um internauta. “Agrediu a moda”, disse outro.

Endrick se apresenta à seleção brasileira em Teresópolis. Foto: Joilson Marconne/ CBF

Aos 17 anos, o garoto celebrou sua primeira convocação para a seleção principal após participações nas equipes sub-15 e sub-17. “Agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Creio que vai ser muito especial e espero ajudar a seleção. E também quero agradecer a todos os envolvidos que estão comigo na minha carreira, pois não foi fácil chegar aqui hoje”, afirmou Endrick.

Logo na chegada, Endrick se encontrou com futuros companheiros de Real Madrid. Os também atacantes Vinícius Júnior e Rodrygo desembarcaram de helicóptero na Granja Comary, assim como o volante Bruno Guimarães, do Newcastle.

A seleção brasileira enfrenta a Colômbia na quinta-feira, às 21h, em Barranquilla. O jogo com a Argentina será na terça-feira, dia 21, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Após quatro rodadas das Eliminatórias, o Brasil está em terceiro lugar, com 7 pontos. A Argentina é a líder com 12, e a Colômbia tem 6 e ocupa a quinta colocação.