Luan é agredido em motel por torcedores do Corinthians e clube lamenta ‘intolerância’ da sua torcida

O meia-atacante Luan, do Corinthians, sofreu uma emboscada e foi agredido por torcedores do clube na madrugada de terça-feira, dentro do motel Caribe, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. O jogador, que não está sendo aproveitado na equipe pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, estava na maior e mais cara suíte do estabelecimento com amigos e mulheres quando foi surpreendido e atacado no estacionamento por cerca de dez pessoas – ele ficou ferido principalmente nas costas e costelas. A polícia civil investiga o caso e o clube repudiou o episódio.

Luan usou de suas redes sociais para se manifestar sobre as agressões que sofreu. O jogador postou uma foto de sua bermuda branca cheia de sangue em seu Instagram com os dizeres “não é só futebol...”.

Em vídeos e mensagens divulgadas nas redes, é possível ver que os torcedores ameaçaram o jogador e pediram para ele deixar o clube imediatamente. As informações da emboscada foram confirmadas apenas pelo delegado César Saad na manhã desta terça. Ele disse ao Estadão que foi acionado pelo Corinthians para investigar o caso, mas que ainda estava averiguando as câmeras do motel.

Luan foi agredido por torcedores do Corinthians na madrugada desta terça-feira. Foto: Nelson Almeida/Reuters

O Corinthians acionou a polícia para averiguar o episódio quando soube da notícia. O delegado Saad, da Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (DRADE), disse ao Estadão antes do meio dia que estava no local investigando a agressão. Ele ainda não tinha as imagens nas mãos. A polícia tentava identificar os torcedores pelas câmeras de segurança do motel.

Até o início da noite, Luan ainda não havia prestado depoimento às autoridades, apesar de ter sido orientado a registrar um boletim de ocorrência no 23º DP. O delegado César Saad lidera as investigações. Imagens das câmeras de segurança do motel serão avaliadas pelos policiais. Procurado pela reportagem, o gerente do Motel Caribe afirmou que não tinha “nada a declarar sobre o caso”. De acordo com vídeos obtidos pelo Estadão, Luan foi interceptado por torcedores de surpresa. A reportagem tentou contato com a assessoria de Luan, mas não obteve resposta.

Mensagens de vídeos e áudios do momento do ataque foram divulgadas nas redes. Nelas, pode-se ver Luan sendo acuado, agredido, segurado pelo pescoço e ofendido. Além disso, é possível ouvir que os agressores seriam da torcida organizada Gaviões da Fiel. Entre as mensagens postadas no Instagram, uma chamou a atenção dos investigadores. Nela, com uma foto dentro de uma lanchonete na região central de São Paulo, um grupo com sete pessoas comemoram e escrevem “alvo encontrado com sucesso”.

“Depois de mais um repugnante caso de violência, o Corinthians lamenta o atual momento de intolerância que domina o futebol brasileiro. Nada justifica a agressão covarde sofrida pelo atleta”, afirmou o clube, por meio de nota. O Corinthians garantiu ainda que estava oferecendo “todo o suporte necessário” ao jogador, com quem tem contrato até o fim do ano. Além disso, classificou os agressores como “supostos torcedores”. Procurada, a Gaviões da Fiel informou que ainda estava apurando o que tinha acontecido.

CONTRATO

Luan está no Corinthians desde 2020, contratado pelo clube por cerca de R$ 29 milhões à época, durante a gestão do presidente Andrés Sanchez, e com um salário de R$ 800 mil. Ele atuava no Grêmio. O Corinthians, segundo balanço financeiro lançado no último ano, deve R$ 4,5 milhões em direitos de imagem ao jogador. Ele não entra em campo desde 2022 e treina em horários separados do elenco principal.

Nesta semana, Luan retornou aos holofotes após participar do podcast do ex-atacante Denilson. Em entrevista, ele revelou que tem condições de ser reintegrado ao time e chegou a pedir a Luxemburgo para treinar junto com os companheiros – fato que foi negado pelo treinador. Sem ser utilizado por Vítor Pereira, ele foi emprestado ao Santos na última temporada, mas retornou ao clube no fim de 2022. O meia tem contrato até dezembro de 2023.

Atacante se manifesta

