Luan, do São Paulo, no Palmeiras? Abel nega: ‘É mentira, não vai pular o muro’

Abel Ferreira negou que o Palmeiras tenha interesse em contratar Luan, volante do rival São Paulo. Em entrevista coletiva depois da vitória de virada sobre o Tombense, pela terceira fase da Copa do Brasil, o português afirmou que, enquanto for ele o treinador, o jovem atleta não vai “pular o muro”.

“Não está na nossa lista. É falso”, enfatizou. “É tudo mentira. Vem tanta coisas escritas no jornal, vejo tanta coisa. Pode ter certeza absoluta, o Palmeiras não quer o Luan. Ele não vai pular o muro enquanto eu for o treinador”, reforçou o treinador.

Existe há algum tempo um boato sobre a possibilidade de Luan trocar o São Paulo, com o qual discute sua renovação contratual, pelo Palmeiras. Ele não foi sequer relacionado para o último duelo com o Ituano. Pode até deixar o time tricolor, mas seu destino, assegurou Abel, não será a equipe alviverde.

“Para o agente dele acredito que seja bom ter noticias no jornal: ‘o vizinho quer ele’. Sei como funciona isso. Nós, Palmeiras, não queremos especificamente esse jogador”, reiterou ele, embora goste e já tenha publicamente elogiado em 2021, depois de o Palmeiras eliminar o São Paulo na Libertadores. “É um jogador que, de fato, lembramos da marcação individual que ele fez no Veiga”.

Abel garante que Palmeiras não se interesse por Luan, volante do São Paulo, Foto: Paulo Pinto/SPFC

O comandante palmeirense repetiu o discurso da presidente Leila Pereira de que o elenco está fechado, mas com atenção “a todas as movimentações”. “Acredito que não entra mais ninguém, mas estamos sempre atentos, como estivemos com o (Richard) Ríos em função da lesão do Atuesta”.

Treinador mais longevo da Série A, o português, disse que ostenta essa posição graças à lógica resultadista que impera no futebol brasileiro. “O futebol, no fim, é resultado. Estou aqui porque ganho, me engolem porque estou ganhando. Jogo para ganhar. No final, somos reconhecidos por isso. Sou mais longevo porque ganho”.

Depois de abrir boa vantagem na terceira fase da Copa do Brasil ao derrotar o Tombense por 4 a 2, o Palmeiras começa sua trajetória no Brasileirão, do qual é o atual campeão, no sábado. Às 16h, abre o torneio contra o Cuiabá, no Allianz Parque.