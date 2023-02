Luan expõe ataque racista sofrido nas redes sociais após derrota do São Paulo

O volante Luan, um dos poucos jogadores aplaudidos na derrota do São Paulo diante do São Bernardo, por 1 a 0, no último sábado, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, foi alvo de racismo nas redes sociais. O próprio jogador denunciou o caso e expôs o responsável pelo crime.

O jogador foi chamado de “macaco” por usuário que se identifica Victor Hugo no Instagram, após lamentar a derrota do São Paulo na rede social. Além da ofensa racista, o internauta mandou Luan jogar no Íbis, que é conhecido como o “pior time do mundo”.

Ainda na publicação, Luan avisou que o caso não “passará batido” e indicou que irá levar a situação para a polícia identificar o agressor. Nas redes sociais, o São Paulo deu total apoio ao atleta. “O São Paulo repudia firmemente o ataque racista direcionado ao atleta Luan em sua rede social. Nos solidarizamos com o jogador e estaremos ao seu lado na luta para que ocorram as devidas punições. Racistas não são bem-vindos no nosso clube”, disse o clube.

Luan é alvo de ofensas racistas no Instagram Foto: Reprodução Instagram Luan08

Algumas horas mais tarde, o homem que foi racista com Luan voltou a entrar em contato com o volante. Mais uma vez através de mensagens nas redes sociais, a pessoa alegou primeiro que sua conta havia sido hackeada e posteriormente que tinha errado o destino da mensagem, que seria uma brincadeira com um amigo. O jogador do São Paulo mais uma vez trouxe a público todas as tentativas de contato.

Padrão né .. e aqui ele pedindo pra apagar né ! 🤙🏾 https://t.co/9aLlY2JhFc pic.twitter.com/Vw2orri2Xy — luan (@luansantos13_) February 26, 2023

O São Paulo volta a campo no domingo, às 16h, para enfrentar o Botafogo, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O São Paulo é o líder do Grupo B, com 20 pontos, mesma pontuação do Água Santa, o seu adversário nas quartas de final da competição.