Luan renova com São Paulo após longa novela e amplia vínculo até 2026: ‘Sou grato ao torcedor’

O São Paulo anunciou neste sábado a renovação do volante Luan, que assinou novo vínculo até 31 de dezembro de 2026. O contrato do jogador terminaria no final da temporada. Sua permanência passou pelo aval do técnico Dorival Júnior.

“Agradeço à minha família, em especial à minha mãe, aos meus companheiros, à comissão técnica e à diretoria por esse momento. E também ao torcedor são-paulino. Até nos meus momentos mais difíceis, a torcida me apoiou, gritou meu nome. Agora, com o contrato renovado, sei da minha responsabilidade e fico muito feliz. Sei que tenho que trabalhar cada vez mais para dar alegrias ao torcedor”, disse Luan.

Luan renova com São Paulo até 2026. Foto: Miguel Schincariol/saopaulofc

O volante chegou ao São Paulo aos 11 anos e, após se destacar em todas as categorias de base, fez a sua estreia como profissional em uma vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians, no Morumbi, pelo Brasileirão de 2018. Desde então, foram 152 jogos, seis gols e quatro assistências.

“Hoje é um dia muito feliz. É uma satisfação para nós renovar o contrato do Luan, um menino que chegou aos 11 anos de idade em Cotia e que é patrimônio do São Paulo”, disse o Presidente Júlio Casares. O momento mais marcante do camisa 8 - que à época ainda usava o número 13 - foi o gol que abriu caminho para a vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras na final do Campeonato Paulista de 2021, vencido pelo São Paulo.

Em 2022, no entanto, o volante sofreu com muitas lesões e pouco atuou. A extensão contratual era negociada entre o atleta e o clube desde o início do ano, mas o acordo quase não saiu. Enquanto a negociação não era finalizada, o jogador foi barrado pelo então técnico do São Paulo, Rogério Ceni, e atuou por poucos minutos.

Com a chegada de Dorival Júnior, Luan voltou a ser escalado e reconquistou seu espaço no time. Em 2023, ele disputou 15 jogos, marcou dois gols e deu uma assistência. O atleta está à disposição do tricolor paulista para o duelo com o Internacional, às 16h deste domingo, no Morumbi, pelo Brasileirão. O São Paulo é o oitavo colocado, com quatro pontos.