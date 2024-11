Luana Bertolucci volta ao Orlando Pride depois de terminar tratamento contra câncer

A jogadora Luana Bertolucci retornou às atividades no Orlando Pride depois de terminar a quimioterapia em outubro deste ano. Luana, que também atuou pela seleção, recebeu o diagnóstico de Linfoma de Hodgkin em abril, após realizar exames detalhados.

Ela foi recebida com festa pelas outras jogadoras, que levaram balões roxos - cor do Orlando Pride - e deram um presente para ela. As companheiras de equipe fizeram um prêmio, em formato de bola, com fotos de Luana junto com o time. Nas redes sociais a brasileira agradeceu o carinho. “Esse time é especial. Elas me apoiaram a cada passo nessa trajetória. É muito mais que futebol, é a família ‘pride’”, escreveu a jogadora.

Luana Bertolucci volta a treinar pelo Orlando Pride depois de terminar tratamento contra câncer Foto: Divulgação/Instagram @luanabertolucci10

Desde que foi diagnosticada com o câncer, Luana teve um acompanhamento não apenas dos médicos do Orlando Pride, mas também da seleção brasileira. Nas redes sociais o Time Brasil também comemorou o retorno da jogadora, desejando que ele seja “repleto de alegrias”.

Outras brasileiras também fazem parte do Orlando Pride. O principal nome é o de Marta. Além dela, Adriana, Angelina e Raffaelle completam o time, ao lado de Luana.