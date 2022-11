Lucas Hernandez, da França, rompe ligamento do joelho e está fora da Copa do Mundo do Catar

Publicidade

Após a realização de uma ressonância magnética, o lateral-esquerdo Lucas Hernandez, da seleção francesa, teve uma lesão confirmada no ligamento cruzado do joelho direito e está fora da Copa do Mundo do Catar. A Federação Francesa de Futebol confirmou o corte por meio de nota.

“Lucas Hernandez fez uma ressonância magnética na clínica Aspetar após a partida contra a Austrália (4-1). Este exame infelizmente confirmou o diagnóstico clínico: ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Lucas Hernandez está, portanto, infelizmente, fora da Copa do Mundo”, informou a entidade.

Hernandez se lesionou aos 12 minutos do jogo contra a Austrália, no lance que originou o gol australiano. Chorando, ele precisou ser atendido no próprio gramado e foi substituído pelo seu irmão, Theo Hernandez.

Hernandez sofre ruptura do ligamento do joelho durante partida contra Austrália. Foto: Tolga Bozoglu / EFE

Apesar de ter saído atrás no placar, a seleção francesa virou o jogo e, com tranquilidade, venceu a partida por 4 a 1. Os gols foram marcados por Giroud (dois), Rabiot e Mbappé. O confronto foi realizado no Estádio Education City, em Al Rayyan, pela primeira rodada do Grupo D. Dinamarca e Tunísia, que empataram em 0 a 0, também fazem parte da chave.

O comunicado divulgado pela federação traz também um pronunciamento do técnico Didier Deschamps, que lamentou o mais novo desfalque da seleção francesa. Este é o oitavo jogador que o treinador perde para a disputa do Mundial. A longa lista inclui também Benzema, Nkunku, Kante, Pogba, Kimpembe, Maignan e Kamara.

“Como todo o grupo, jogadores e staff, sinto muito pelo Lucas. Estamos perdendo um elemento importante. O Lucas é um guerreiro e não tenho dúvidas que fará o possível para voltar ao jogo. Primeiro plano. Eu conheço ele bem: coragem, ele vai ter, com certeza. Em nome do grupo, desejo a ele a melhor recuperação possível“, disse Deschamps.

Jogador do Bayern de Munique, Lucas Hernandez foi titular da seleção francesa na campanha do título mundial conquistado na Copa do Mundo na Rússia, em 2018.

Lucas Hernandez leva as mãos ao joelho depois de lance que terminou em gol da Austrália. Ele precisou ser substituído pelo irmão Theo Hernandez. Foto: CHANDAN KHANNA / AFP