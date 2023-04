Lucas Lima marca e Santos abre vantagem sobre o Botafogo-SP na Copa do Brasil

Lucas Lima balançou a rede pela primeira vez desde que voltou ao Santos e abriu caminho para uma vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo-SP, nesta terça-feira, pela rodada de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Depois do muito celebrado gol do meio-campista, Marcos Leonardo anotou de pênalti para fechar o placar no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

Com a boa vantagem construída, os santistas irão reencontrar os botafoguenses daqui a duas semanas, na Vila Belmiro, dia 26, em partida na qual avançam para as oitavas de final mesmo se perderem por um gol de diferença. O próximo foco é a estreia no Brasileirão, contra o Grêmio, a partir das 18h30 de domingo, na arena do rival.

Ainda em busca da melhor formação para o Santos, Odair Hellmann apostou na entrada de Daniel Ruiz na vaga que foi de Ivonei no jogo anterior, contra o Blooming. Importante para a vitória por 1 a 0 sobre o time boliviano, o meia-atacante colombiano fez sua estreia como titular e foi escalado caindo pela esquerda, como parte de um quarteto ofensivo formado por Lucas Barbosa na direita, Marcos Leonardo centralizado e Lucas Lima na armação, com bastante liberdade de movimentação.

A escolha ofensiva do treinador alvinegro mal havia sido testada quando a defesa levou um grande susto no início da partida. Com apenas dois minutos de bola rolando, o volante botafoguense Guilherme Madruga perdeu uma oportunidade claríssima de gol. No lance, recebeu dentro da pequena área e, ao tentar finalizar de primeira, mandou a bola por cima da trave.

Tomado pelo alívio de uma chance tão clara desperdiçada pelo adversário, o Santos tentou se articular no ataque durante os minutos seguintes e teve dificuldade para encontrar espaços. O desafogo veio dos pés de Dodi, que encaixou um lindo lançamento em direção à área, onde Lucas Lima apareceu livre e perdeu o primeiro duelo com o goleiro Matheus Albino, mas ficou com rebote e marcou seu primeiro gol desde que retornou ao clube do litoral paulista.

O Botafogo teve uma postura corajosa após ser vazado e chegou a levar perigo a João Paulo em algumas oportunidades, mas viu o cenário ficar mais desfavorável com a marcação de um pênalti a favor do Santos, por falta de Diogo Silva em Marcos Leonardo, que cobrou e converteu, aos 37 minutos.

Apesar dos dois gols marcados, os santistas produziram pouco durante todo o primeiro tempo, e a situação se estendeu à etapa final. Com a vantagem, o time pareceu menos estimulado a buscar soluções ofensivas. O Botafogo-SP, por sua vez, se fez bastante presente no campo de ataque, porém sem muito repertório para abrir caminhos. Tentou levar perigo com finalizações de fora da área e não conseguiu mais do que assustar João Paulo. Sem correr riscos, o Santos apenas se resguardou e se fez satisfeito com o 2 a 0.

“Foi um jogo difícil, todo mundo sabe como é difícil jogar aqui. Foi um resultado que a gente precisa dar parabéns a todo grupo, todo elenco e ao professor, porque trabalhamos muito nesse período que a gente teve. É pegar o nosso primeiro tempo como exemplo. No segundo, precisava melhorar, mas é importante a vitória para dar confiança para o elenco, oportunidade para trabalhar”, comentou o atacante após a partida.

Na avaliação do jovem santista de 19 anos, a mentalidade com a qual o time entrou em campo foi essencial para alcançar a vitória que dá a vantagem de avançar às oitavas de final mesmo com uma derrota no jogo de volta, marcado para 26 de abril, na Vila Belmiro. “Vamos levar a vontade, um querendo ajudar o outro. Foi fundamental hoje. Correr um pelo outro, não importando se errar. Se errar, xinga dentro de campo, mas tudo em prol do elenco, do resultado”, disse.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 0 X 2 SANTOS

BOTAFOGO-SP - Matheus Albino; Vidal, Diogo Silva, Carlinhos e Jean (Gustavo Xuxa); Fillipe Soutto, Guilherme Madruga (Tárik), Tomás Andrade (Lucas Oliveira) e Luiz Henrique; Robinho e Osman. Técnico: Adilson Batista.

SANTOS - João Paulo; Nathan, Messias, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Dodi, Camacho (Rodrigo Fernández), Lucas Lima (Miguelito); Lucas Barbosa ( Ângelo); Marcos Leonardo (Deivid) e Daniel Ruiz (Carabajal). Técnico: Odair Hellmann.

GOLS - Lucas Lima, aos 14, e Marcos Leonardo, aos 37 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

CARTÕES AMARELOS - Diogo Silva, Carlinhos, Tárik Fillipe Soutto e Guilherme Madruga (Botafogo-SP); Messias e Lucas Lima (Santos).

RENDA - R$ 372.575, 00.

PÚBLICO - 12.985 presentes.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).