Lucas Lima passa no ‘teste’ e convence Santos a prorrogar seu contrato por mais duas temporadas

O Santos anunciou nesta segunda-feira que prorrogou o contrato do meia Lucas Lima até abril de 2025. Contratado no início de fevereiro deste ano, o meia de 32 anos chegou ao CT Rei Pelé para sua segunda passagem pelo clube alvinegro com um contrato por produtividade. Era para fazer um teste.

O documento era válido até o fim de abril e previa a renovação por pelo menos um ano caso metas estabelecidas pela diretoria fossem atingidas. A ampliação do vínculo também envolve um aumento salarial para o jogador.

Quando resolveu trazer Lucas Lima de volta, o Santos adotou cautela porque o meio-campista estava sem clube após deixar o Fortaleza em dezembro do ano passado. Além disso, a forma como ele deixou a Vila em 2017, quando não renovou com a equipe santista para acertar com o rival Palmeiras, deixou mágoas entre os torcedores, não à toa o anúncio da contratação veio junto de um pedido de desculpas em vídeo.

Logos em seus primeiros jogos, contudo, Lucas Lima dispersou a desconfiança e se tornou essencial para o time. Embora o Santos não esteja apresentando um futebol dos mais vistosos, a presença do meia em campo tem oferecido recursos que até então eram escassos no elenco alvinegro.

Líder técnico da equipe, Lucas Lima esteve em campo em 13 partidas, fez um gol e deu cinco assistências. Com ele, o Santos tem sete vitórias, quatro empates e duas derrotas. Depois de vencer o América-MG por 3 a 2, no sábado, e celebrar a primeira vitória no Brasileirão, o time comandado por Odair Hellmann enfrenta os Newell’s Old Boys na terça-feira, em Rosário, na Argentina, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Lucas Lima tem motivos para festejar.