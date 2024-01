Lucas Moura brilha e São Paulo bate o Santo André na estreia de Thiago Carpini

Debaixo de muita chuva, o São Paulo bateu o Santo André, por 3 a 1, neste sábado, no MorumBIS, em partida da primeira rodada do Campeonato Paulista. O jogo marcou a estreia do técnico Thiago Carpini, de 39 anos, que levou o Água Santa ao vice-campeonato Estadual no ano passado, e foi o escolhido da diretoria tricolor para substituir Dorival Junior, que assumiu a seleção brasileira. Os gols da vitória são-paulina foram marcados por Lucas, Luciano e Diego Costa. Cléo Silva marcou para os visitantes.

PUBLICIDADE Na próxima rodada, o São Paulo visita o Mirassol, terça-feira, 23, às 19h30. Já o Santo André recebe o Novorizontino, na quinta, 25, às 21h. O tricolor paulista está no Grupo C, com Botafogo-SP, Novorizontino e São Bernardo. Já a equipe do ABC está na mesma chave de Santos, Ituano e Portuguesa. Nesta fase, os times enfrentam os adversários dos demais grupos em turno único. Os dois melhores de cada avançam às quartas de final. O São Paulo iniciou a jornada no Paulistão com algumas modificações em relação ao time que encerrou 2023, especialmente na defesa. Sem Rafinha e Arboleda, que ainda aprimoram a parte física, além de Lucas Beraldo e Caio Paulista, que saíram para o PSG e Palmeiras, respectivamente, Thiago Carpini escalou Igor Vinicius, Alan Franco, Diego Costa e Wellington, jogadores que tiveram poucos minutos na temporada passada. O treinador também não pôde contar com James Rodríguez e Michel Araújo, que não estão 100% fisicamente, e Rodrigo Nestor, lesionado.

Lucas Moura foi o grande destaque da vitória do São Paulo sobre o Santo André. Foto: Reprodução/SaoPauloFC

A partida começou a todo vapor. Logo no primeiro ataque do São Paulo, Lucas Moura foi derrubado na grande área depois de fazer boa jogada individual. O meio-campista foi para a bola e cobrou no canto direito do goleiro para fazer 1 a 0, aos sete minutos. A chuva continuou castigando o gramado do MorumBIS e a bola ganhou velocidade. Aos 22, Cléo Silva escorou cruzamento rápido para deixar tudo igual, de cabeça.

Naturalmente, o time tricolor sentiu a falta do ritmo de jogo — mas não Lucas Moura. O camisa 7 desfilou em campo no primeiro tempo e foi o principal responsável pela criação de oportunidade dos donos da casa. Aos 38, o craque são-paulino saiu costurando pela defesa adversária e deu bom passe para Luciano encher o pé e estufar a rede, colocando o São Paulo novamente à frente do placar. No lance seguinte, aos 41, Lucas descolou escanteio e, após a cobrança, Diego Costa subiu mais alto que a zaga do Santo André para fazer o terceiro.

Depois de um primeiro tempo frenético, a etapa final careceu de emoção. O técnico Fernando Marchiori promoveu mudanças no intervalo e tentou deixar o time do ABC mais ofensivo. Os visitantes tentaram fazer uma pressão no início do segundo tempo, mas foi perdendo força e o São Paulo retomou a posse de bola com larga vantagem. O tricolor paulista começou a administrar a partida. Além da vitória, os mais de 45 mil torcedores que compareceram ao Morumbi foram agraciados com as estreias de Erick, Ferreirinha e, a mais esperada, Luiz Gustavo. Com passagens pelo Bayern de Munique e seleção brasileira, o experiente volante de 36 anos estava sem clube desde que deixou o Al-Nassr e é a principal contratação do São Paulo na janela de transferências. O trio manteve a marcha lenta do São Paulo e tiveram atuação discreta. Quem também saiu do banco foi o argentino Giuliano Galoppo, artilheiro da equipe são-paulina no Estadual de 2023 e que perdeu o restante da última temporada por causa de grave lesão no joelho esquerdo.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 3 x 1 SANTO ANDRÉ

SÃO PAULO - Rafael; Igor Vinícius, Alan Franco, Diego Costa e Welington; Pablo Maia, Alisson (Erick), Wellington Rato (Ferreirinha) e Lucas Moura (Luiz Gustavo); Luciano (Galoppo) e Calleri (Juan). Técnico: Thiago Carpini.

SANTO ANDRÉ - Luiz Daniel; Zé Mateus, Afonso, Walce (Luiz Gustavo), Igor Fernandes e Edimar (Geovane); Wellington Reis, Dudu Vieira (Marciel) e Felipe Ferreira; Lohan e Cléo Silva (Richard). Técnico: Fernando Marchiori.

ÁRBITRO - Douglas Marques das Flores

GOLS - Lucas Moura (pênalti), aos 7, Cléo Silva, aos 22, Luciano, aos 38, e Diego Costa, aos 41 minutos do primeiro tempo

CARTÕES AMARELOS - Alisson e Luciano (São Paulo); Wellington Reis (Santo André)

PÚBLICO - 45.270

RENDA - R$ 2.377.411,00

LOCAL - MorumBIS (SP)