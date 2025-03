Lucas Moura, líder de grupo contra sintético, não tem gol, assistência e vitórias no Allianz Parque

Quando a bola rolar para Palmeiras x São Paulo nesta segunda-feira, em duelo da semifinal do Paulistão, Lucas Moura terá mais uma oportunidade de melhorar seus números no Allianz Parque. Um dos líderes do movimento que pede a proibição de jogos em gramado sintético nos próximos anos, o meia-atacante são-paulino nunca comemorou uma vitória no piso artificial da arena palmeirense. Ele também sequer marcou gols e deu assistências.

Lucas Moura está ao lado de Neymar e Thiago Silva na liderança por trás do plano de proibir os gramados sintéticos. Foram os três jogadores experientes, com longas passagem pelo futebol europeu, os principais responsáveis pela articulação que resultou em uma campanha divulgada no mês passado para que as partidas não mais sejam disputadas em pisos artificiais.

Desde que retornou da Europa ao São Paulo em agosto de 2023, Lucas jogou apenas três vezes no estádio do Palmeiras e seu retrospecto é ruim. Veja quais foram as partidas:

05/10/2023 - Palmeiras 5 x 0 São Paulo;

18/08/2024 - Palmeiras 2 x 1 São Paulo.

16/02/2025 - Palmeiras 0 x 0 São Paulo.

O meia-atacante saiu do banco nas duas últimas partidas contra o rival no Allianz Parque e, quando atuou como titular, na primeira vez dele no estádio, se machucou. Foi em outubro de 2023, num duro Choque-Rei para o São Paulo, que levou 5 a 0 do Palmeiras. Na ocasião, Lucas sofreu uma contusão muscular na coxa e o então técnico Dorival Júnior, hoje treinador da seleção brasileira, argumentou ser "desigual" para a maioria dos clubes atuar num gramado artificial. Para ele, os clubes cujos estádios tem grama sintética levam vantagem.

Mesmo pensamento tem Lucas Moura. Na sua visão, jogar no sintético não é futebol, é outro esporte.

“Vimos torcedores falando que é frescura da nossa parte, mas não. Não é à toa que as maiores ligas não usam, vários jogadores falaram que não jogam. É outro esporte. Existe o futsal, que eu sou apaixonado, existe o futebol de areia, que é muito legal, o fut7, que é muito legal, e existe o futebol de campo, que é o que a gente pratica. São completamente diferentes”, disse o jogador no mês passado. “Por mais que tenha gramado sintético de altíssima qualidade, nunca vai ser igual ao natural.”

Lucas e todos os outros atletas como Memphis Depay, Yuri Alberto, Gabigol, Cássio e Dudu, que integram o movimento “futebol é natural, não sintético”, evitam dizer que corre mais risco de lesões quem atua no sintético. Eles realçam a necessidade de oferecer “qualidade para quem joga e assiste” e exigiram ser ouvidos. Os jogadores esperam votar a medida no Conselho Técnico da Série A, previsto para a próxima quarta-feira, dia 12.

Em resposta ao posicionamento dos atletas, o Palmeiras argumentou que o gramado do Allianz Parque tem sua qualidade certificada pela Fifa. No último ano, após críticas do clube e dos jogadores, a WTorre, responsável pela manutenção da arena, realizou a troca do gramado – que passou a utilizar uma camada de cortiça, ao invés do termoplástico, que era usado desde 2020.

Apesar de se queixar, Lucas está confirmado na semifinal. Quem vencer o Choque-Rei nesta segunda-feira enfrentará na decisão do Paulistão o Corinthians, que eliminou o Santos em Itaquera. A final será disputada em dois jogos.

A gente fez esse movimento, espero que algum dia dê resultado, mas agora a realidade é que ainda está aí, não tem com fugir disso, é decisão, semifinal, não tem como ficar fora. Lucas Moura

Embora tenha criticado publicamente reiteradas vezes os estádios que têm pisos sintéticos, ele garantiu que não está preocupado de ter jogar no gramado do Allianz Parque, onde o Palmeiras terá vantagem, diz ele.

“O gramado não é uma preocupação aqui. Acredito que (quem joga no sintético) tem vantagem, mas é estudar a equipe deles. Temos um elenco qualificado, vai ser um duelo muito interessante”.