Lucas Paquetá só conhecerá sentença ao fim da temporada europeia, diz jornal britânico

De acordo com o The Guardian, as partes envolvidas já foram informadas de que, independentemente da data do fim do julgamento, o resultado só será divulgado quando a temporada acabar. O Campeonato Inglês será encerrado no fim de maio.

A previsão é de que a sentença seja anunciada ao menos um mês e meio depois das oitivas dos envolvidos no caso. Sendo assim, Paquetá não terá problemas para defender o West Ham na reta final da Premier League. A equipe ocupa a 16ª colocação da tabela, perto da zona de rebaixamento, mas com chances remotas de queda. O clube apoia Paquetá. Segundo publicou o jornal inglês, o adiamento era uma demanda do West Ham, que não quer que o caso atrapalhe a temporada.