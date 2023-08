Lucas Paquetá tem depoimento adiado em investigação sobre suposta participação em apostas

Lucas Paquetá teve seu depoimento no caso de apostas adiado em até três semanas. Nesta segunda-feira, 21, o jornal britânico Daily Mail informou que a Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) aceitou o pedido do West Ham para que o esclarecimento do meia brasileiro fosse postergado. De acordo com a publicação, a solicitação foi feita para que fosse possível entender os motivos que fizeram a entidade pedir que Paquetá falasse sobre o caso. A informação foi confirmada pela reportagem do Estadão com o estafe do atleta.

Em um primeiro momento, Lucas Paquetá se disponibilizou para dar qualquer tipo de esclarecimento sobre o ocorrido para as autoridades em uma entrevista. Posteriormente, a FA enviou um comunicado para o West Ham solicitando um depoimento, sem dar maiores detalhes no embasamento do pedido. Por causa disso, o clube optou por solicitar o adiamento em até três semanas deixando claro que deseja saber os motivos deste depoimento com antecedência.

Lucas Paquetá terá que explicar para a FA seu envolvimento com o suposto caso de apostas envolvendo seu desempenho em uma partida da Premier League na última temporada Foto: Reuters/Paul Childs

Lucas Paquetá está sendo investigado por uma aposta feita por uma pessoa próxima em uma partida em que o meia esteve em campo. A Inglaterra fiscaliza com rigor o setor de apostas. No país europeu, jogadores e pessoas do entorno não podem apostar. Recentemente, o atacante Ivan Toney, do Brentford, foi suspenso por oito meses de todas as atividades relacionadas ao futebol por violar regras de apostas esportivas no país.

O envolvimento do meia no caso de aposta o retirou da convocação de Fernando Diniz, realizada na última semana. West Ham e a CBF esperam pelo desenrolar da investigação para tomar uma posição. Além disso, a negociação que levaria Paquetá para o Manchester City foi finalizada com a desistência do time de Pep Guardiola.

“Paquetá estava na lista. É um jogador que eu gosto muito. É uma questão de preservação, deixá-lo ele resolver essas questões, que excedem o jogo. Deixá-lo mais à vontade para resolver era o mais adequado a fazer”, argumentou o treinador da seleção brasileira.