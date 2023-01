Lucas Pérez paga R$ 3 milhões para defender clube da terceira divisão espanhola; entenda

Aos 34 anos, Lucas Pérez, atacante espanhol do Cádiz, pagou 500 mil euros do próprio bolso (cerca de R$ 3 milhões) - metade de valor de sua multa - para rescindir o contrato e voltar ao La Coruña, seu clube de coração. O jogador retorna à cidade após cinco anos para tentar levar a equipe, hoje na terceira divisão, de volta à elite do Campeonato Espanhol.

Revelado pelo Atlético de Madrid, Lucas Pérez viveu no La Coruña, entre as temporadas de 2014/2015 e 2016/2017, seus melhores momentos na carreira. O desempenho fez com que o Arsenal pagasse, em 2018, 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 33,75 milhões à época) para contar com os serviços do atacante.

Leia também Casagrande critica Kaká por ausência no velório de Pelé: ‘Talvez tivesse ido por cachê’

Lucas Pérez paga cerca de R$ 3 milhões do próprio bolso para defender clube da terceira divisão.

Lucas Pérez retorna ao La Coruña após passagens pelo futebol inglês e espanhol. Ele rescinde seu contrato com o Cádiz, clube da primeira divisão, após um ano, com 31 partidas e oito gols marcados. O anúncio oficial aconteceu nesta semana pela sua equipe do coração.

“Venho para o projeto mais difícil da minha carreira”, frisou Pérez, após ser aclamado por milhares de torcedores em sua apresentação no Estádio Municipal de Riazor em Coruña, na Espanha. “Esta criança, que jogava bola aos quatros anos nas ruas da Coruña, tinha um sonho de atuar na primeira divisão. “Chegou o momento de tomar uma decisão e voltar à minha casa”, afirmou.

Apesar de estar na terceira divisão, o La Coruña é um dos clubes mais tradicionais da Espanha. Alguns brasileiros, como Bebeto, Djalminha e Mauro Silva, ajudaram a elevar o nível da equipe durante as décadas de 1990 e 2000. Fora da elite do futebol espanhol desde a temporada de 2017/2018, o clube disputa a terceira divisão desde 2020.

A ilusión e as bágoas dun neno ao volver a casa coa familia. Isto é o #Dépor, isto é o #Deportivismo, sentimento de Primeira 💙 #ONosoCompromiso pic.twitter.com/2FARcLqYFn — RC Deportivo (@RCDeportivo) January 3, 2023

“Esta não é a equipe do Lucas, é a equipe do Deportivo La Coruña. Não venho aqui para salvar ninguém, a única coisa que venho aqui é para ajudar. Eu não sou uma estrela. Eu só quero ser feliz e voltar a jogar em casa”, ressaltou o atacante. Além dos 500 mil euros pagos por Lucas Pérez, o La Coruña arcou com a outra metade do valor para contar com o atacante a partir de janeiro deste ano.

“As pessoas têm de perceber que não sou um salvador, venha eu ou o Messi, não vamos ser promovidos instantaneamente”, pontuou o jogador. Nos dois anos que esteve no La Coruña, Lucas Pérez marcou 24 gols em 59 jogos.