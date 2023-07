Lucas Veríssimo é oficializado como reforço do Corinthians até junho de 2024

O Corinthians anunciou, nesta quarta-feira, a contratação do zagueiro Lucas Veríssimo, de 28 anos, que chegou a São Paulo na terça e já havia falado como novo reforço corintiano em breve contato com a imprensa no Aeroporto de Guarulhos. Ele foi emprestado ao time alvinegro pelo Benfica, de Portugal, com vínculo válido até 30 de junho de 2024.

Nas redes sociais, ao anunciar o defensor, o clube publicou um vídeo com imagens do extinto programa “Mundo da Lua”, exibido na década de 1990 pela TV Cultura. A edição começa com Lucas Silva e Silva, personagem protagonista da atração, dizendo a famosa frase “Alô, planeta Terra chamando”. A brincadeira foi feita em razão do nome completo do novo reforço, Lucas Veríssimo da Silva.

A chegada do zagueiro ao Corinthians empolgou o técnico Vanderlei Luxemburgo, que falou sobre o assunto após a vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, na Neo Química Arena. “Nós temos bons zagueiros. O jogador é de alto nível, como nós já temos aqui, o Bruno (Méndez), Caetano, Gil. Só soma, é importante somar”, afirmou.

Lucas Veríssimo fica no Corinthians até junho de 2024 Foto: Olavo Guerra/Corinthians

Veríssimo pertence ao Benfica, que tinha uma dívida com o clube paulista referente à negociação envolvendo o também zagueiro João Victor, vendido ao time português no ano passado. A quantia devida pelos benfiquistas foi usada para abater o valor de 1 milhão de euros (R$ 5,2 milhões) cobrado pelo empréstimo de Veríssimo.

A relação prévia com o Benfica ajudou o Corinthians a vencer a concorrência de outros clubes brasileiros que tinham interesse no zagueiro, caso do Flamengo. Outro interessado era o Santos, clube que revelou o jogador e no qual ele atuou até 2020, antes de ser vendido à equipe de Portugal.

Continua após a publicidade

A busca por um zagueiro era uma das prioridades do Corinthians. Balbuena voltou ao clube no ano passado, mas não repetiu as boas atuações de sua primeira passagem e retornou ao Dínamo Moscou, da Rússia, ao fim de seu contrato, em junho. Além disso, no início do ano, a diretoria cedeu o promissor Robert Renan ao Zenit na negociação que garantiu a compra do atacante Yuri Alberto.

Hoje, fora Gil, de 36 anos e alvo de críticas da torcida, o Corinthians tem opções jovens para a zaga: Bruno Méndez (23), Caetano (24), Murillo (21) e Renato (18).