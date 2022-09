Luciano confia em classificação do São Paulo no Morumbi: ‘Não há outra opção’

Apontada como prioridade pelo técnico Rogério Ceni em mais de uma oportunidade, a Copa Sul-Americana pode reservar um desfecho frustrante para o São Paulo, que perdeu o jogo de ida da semifinal para o Atlético-GO, por 3 a 1, nesta quinta-feira. Apesar do resultado, o discurso são-paulino ainda é de colocar a classificação para a final como obrigação, como ressaltou o atacante Luciano ao final da partida.

“Na semana que vem vamos contar com o apoio da nossa torcida. Temos que sair classificados do Morumbi, não tem outra opção”, afirmou o jogador, referindo-se ao jogo de volta, marcado para as 21h30 da próxima quinta-feira. Para avançar, o time tricolor precisa vencer por três gols de diferença. Caso devolva uma vitória com vantagem de dois gols, levará a decisão aos pênaltis.

Luciano marcou o único gol do São Paulo no jogo Foto: Evaristo Sa/ AFP

O duelo desta quinta, no Serra Dourada, foi marcado por uma sucessão de falhas. Além da expulsão de Igor Gomes, que complicou muito a situação do time no momento em que o jogo estava empatado, o São Paulo viu erros cruciais cometidos pelo goleiro Jandrei e o zagueiro Diego Costa.

“Vamos deixar a expulsão de lado. Aconteceu, mas até então estava 1 a 1, a gente tinha que ter segurado o placar, porque não estava tão ruim com um a menos, mas tomamos mais dois gols”, avaliou Luciano. “Fizemos coisas boas, infelizmente teve a expulsão. Isso atrapalha um pouco”, completou.

Antes de tentar concluir a difícil missão de se classificar para a final da Sul-Americana, o time comandado por Rogério Ceni tem um clássico marcado para este domingo, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal. O duelo começa às 19h e faz parte da 25ª rodada.

Após a importante vitória do Atlético-GO, os jogadores do time goiano mantiveram a serenidade e evitaram o entusiasmo, porém mostraram estar determinados buscar a vaga na final da Copa Sul-Americana. O meia Shaylon, autor do segundo gol, comentou, como jogador criado no próprio clube paulista, a importância do resultado.

Shaylon foi às redes no duelo com o São Paulo no Serra Dourada Foto: EFE/Weimer Carvalho

“O São Paulo ajudou na minha formação, mas estamos focados agora no Atlético-GO. Tive oportunidade e marquei o gol. Agora temos que nos preparar bem e ir lá no Morumbi e buscar a vaga na final. Isso vai ser importante porque estamos mal no Brasileiro (vice-lanterna), mas vamos em busca do título, que é o nosso objetivo”, analisou.

Para o meia Jorginho, a torcida foi muito importante nesta vitória, que deixa o Atlético-GO em boas condições de ir à final da competição. “A gente sabia que ia ser difícil, o São Paulo é qualificado. O time está de parabéns pela luta, estamos no caminho certo. Levamos grande vantagem, mas nada está decidido. A gente sabe jogar fora de casa. Hoje o torcedor fez diferença, nos empurrou. A vitória vai para eles, horário tarde, nos motivou a sair com grande resultado”, resumiu o autor do primeiro gol, logo aos dez minutos do primeiro tempo.