Luciano convoca torcida do São Paulo para lotar Morumbi na estreia no Paulistão

Novo camisa 10 do São Paulo, o atacante Luciano convocou os torcedores para a estreia do time no Campeonato Paulista. Neste domingo, às 18h30, no Morumbi, o time tricolor enfrenta o Ituano e o jogador espera casa cheia. Mais de 35 mil pessoas já garantiram ingresso de forma antecipada.

“Esperamos todos vocês no Morumbi. Muito legal saber que tem mais de 35 mil ingressos vendidos. Sinal que vocês vão nos apoiar desde o primeiro jogo. Conto com a presença de todos vocês. Estamos juntos”, disse o atacante.

Leia também Camila Arlati, ex-jogadora do Vasco, morre após sofrer acidente de carro

Luciano esteve no treino deste sábado no CT da Barra Funda. O técnico Rogério Ceni fez um trabalho tático e finalizou a preparação para o duelo com o Ituano. A atividade contou com a presença dos recém-contratados Jhegson Méndez e Alan Franco. No entanto, ambos seguem sem estar à disposição do treinador para a estreia.

Luciano é o novo camisa 10 do São Paulo

Rogério Ceni também terá os desfalques do lateral-direito Moreira, do meia André Anderson e do atacante Caio. A expectativa é que entre em campo com: Felipe Alves; Igor Vinicius, Arboleda, Ferraresi e Welington; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Wellington Rato, Luciano e Pedrinho; Calleri.

O São Paulo está no Grupo B do Paulistão ao lado de Guarani, Mirassol e Água Santa. O time tricolor busca o seu 23º título do torneio, a última vez que levantou a taça foi em 2021.