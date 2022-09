Luciano elogia festa da torcida e diz que São Paulo está ‘animado’ para decisão da Sul-Americana

O São Paulo goleou o Avaí, pelo Brasileirão, no último compromisso antes da final da Copa Sul-Americana, no próximo sábado, contra o Independiente Del Valle. Autor de um dos gols do massacre por 4 a 0, Luciano elogiou o bom número de torcedores que compareceram ao Morumbi na noite deste domingo e disse que o resultado dá ânimo para a decisão em Córdoba, na Argentina.

“Muito bom ter estádio cheio, apesar do horário. Eles vieram, compareceram, fizeram uma festa linda”, disse o camisa 11 na saída do gramado. “Dá um ânimo a mais um resultado desse pra final.”

A vitória colocou o São Paulo momentaneamente na décima posição do Brasileirão, com 37 pontos. O tricolor paulista volta a campo pelo Brasileirão no dia 6 de outubro, pela 30ª rodada, contra o América-MG, fora de casa. O duelo com o Coritiba, pela 29ª rodada, foi adiado para o dia 20 do próximo mês por causa da finalíssima com o Del Valle.

Com facilidade, o São Paulo venceu o Avaí por 4 a 0 no Morumbi. Foto: Carla Carniel/Reuters

Em paz com a torcida, o São Paulo terá uma semana livre de treinamentos para o confronto com o time equatoriano. Luciano, que chegou ao seu oitavo gol no Brasileirão com o tento deste domingo, comentou que o resultado da Sul-Americana irá ditar os rumos da equipe no restante da temporada.

“Vamos em busca do título, é o São Paulo. A gente tá bastante animado, vamos pro jogo do ano, uma final. Vai decidir muita coisa, dá vaga na Libertadores... Queremos sair campeões”, disse.

O São Paulo não vence um torneio internacional desde 2012, quando conquistou justamente a Copa Sul-Americana ao vencer naquele ano o Tigre, da Argentina. Dez anos depois, o torneio foi tratado como prioridade durante a temporada pelo técnico Rogério Ceni, capitão do time naquela ocasião.