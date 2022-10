Luciano faz gol, leva amarelo, irrita Ceni e, mesmo suspenso, viaja com a delegação para o Sul

Luciano fez um dos gols do São Paulo, nesta quinta-feira, na vitória por 3 a 1 sobre o Coritiba em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas o atacante acabou levando um cartão amarelo aos 48 minutos da etapa final, o que irritou o técnico Rogério Ceni e como advertência vai integrar a delegação que vai para Caxias do Sul, onde o time enfrenta no domingo o Juventude.

“É difícil falar da arbitragem. Hoje, não podíamos encostar. O jogo tinha que correr mais, falei com ele (árbitro), mas toda vez ele me fala que vai me dar cartão, que vai me tirar do jogo. Tomei um pisão, eu sou nervoso mesmo, e levei o cartão. O Rogério até brincou ali e disse que vou viajar com eles (elenco)”, disse o atacante.

Com a vitória o São Paulo aumentou sua chance de obter uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores, pois em décimo lugar, com 44 pontos, está logo atrás do América-MG, oitavo colocado, com 45, primeiro time com vaga na principal competição sul-americana.

O São Paulo derrotou o Coritiba por 3 a 1 no Brasileirão.

“Estamos, apesar do tropeço contra o Botafogo, na briga (pela vaga na Libertadores). Temos um confronto difícil com o Juventude, estava pensando hoje em dizer que se eu fizesse o gol 50 trocaria os outros 49 pelo título na final, mas acontece. Tem um só que eu não troco que é o da final (Campeonato Paulista) contra o Palmeiras”, completou o centroavante, autor de 19 gols na temporada.