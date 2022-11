Luciano lamenta São Paulo fora do G-8 e projeta temporada de 2023: “Que seja melhor do que essa”

Publicidade

Apesar de golear o Goiás por 4 a 0, neste domingo, no Estádio da Serrinha, em Goiânia, o São Paulo não conseguiu a tão almejada classificação para a fase prévia da Libertadores. O time fez o seu dever de casa, mas a vitória do Fortaleza sobre o Santos, na Vila Belmiro, impediu o tricolor paulista de entrar no G-8 e terminar a temporada conquistando o objetivo de voltar ao principal torneio sul-americano no ano que vem.

Com a combinação de resultados, que teve empate do América-MG e derrota do Botafogo, o São Paulo termina o Campeonato Brasileiro em 9º, com 54 pontos conquistados. Uma frustração a mais para o clube que chega ao final de 2022 sem títulos, com dois vices-campeonatos e apenas com a classificação para a Copa Sul-americana assegurada.

Luciano finaliza de esquerda para marcar o segundo gol do São Paulo contra o Goiás.

Ao final da partida, o atacante Luciano, autor de um dos gols do São Paulo na vitória deste domingo, fez um balanço do time na temporada e lamentou o fato da equipe não ter conseguido terminar entre os melhores do Brasileirão, e não alcançar um dos objetivo traçados por Ceni no começo do ano.

“Em uma parte (a temporada) foi boa, mas não conseguimos nossos objetivos, nem no Brasileiro. Agora é descansar, esperar e a partir do mês que vem pensar na temporada de 2023, que seja melhor do que essa”, disse o jogador, que terminou o ano com 21 gols anotados.

Para Luciano, faltou maior poder de decisão ao São Paulo nas duas finais que o time chegou no ano e analisou o desempenho do time nos dois vices. “(Faltou) Ser campeão, a gente chegou nas finais e deveríamos estar mais preparados. Infelizmente, as outras equipes foram melhores que a nossa. Contra o Palmeiras perdemos a vantagem muito rápido, contra o Del Valle a gente não soube jogar o jogo, pecamos em algumas coisas e perdemos”.

Com o início da Copa do Mundo, previsto para o próximo domingo, 20, as equipes brasileiras entram em férias e voltam a jogar os campeonatos estaduais no ano que vem. A expectativa é que o São Paulo faça uma reformulação em seu elenco, com a saída de jogadores que têm contrato até o final deste ano.

O atacante projeta que o ano que vem possa ser melhor para o clube em termos de desempenho: “É melhorar, fazer uma boa pré-temporada e, se Deus quiser, 2023 vai ser melhor (para o São Paulo), com algum título”.