Luciano pede desculpas à torcida do São Paulo por perda do título da Sul-americana: ‘Cara a tapa’

Após a derrota por 2 a 0 para o Independiente del Valle na final da Copa Sul-Americana neste sábado, o atacante Luciano pediu desculpas aos torcedores que apoiaram o São Paulo ao longo da campanha do torneio continental e fez uma breve avaliação do desenrolar da partida no estádio Mario Alberto Kempes.

“Admitir que erramos em alguns lances. Infelizmente deixamos escapar o título que era o mais importante. Desculpa para eles (torcedores do São Paulo). Mais uma vez estou aqui para pedir desculpas. Vou dar minha cara a tapa. Infelizmente não ficamos com o título”, falou o cabisbaixo Luciano após o apito final em Córdoba, na Argentina.

Leia também São Paulo é superado pelo Del Valle na final e perde chance de levar o título da Copa Sul-Americana

Diante da campanha do São Paulo marcada por viradas e disputas por pênaltis, havia enorme expectativa pelo time do Morumbi voltar a conquistar um título relevante no cenário internacional. Na decisão do torneio, a equipe tricolor não conseguiu alcançar o desempenho esperado, principalmente na etapa inicial.

Luciano lamenta derrota na final da Copa Sul-Americana. Foto: Agustin Marcarian/ Reuters

Lautaro Díaz, o principal nome do Independiente del Valle na final, abriu o marcador logo no início do jogo, aos 13 minutos. O conjunto equatoriano teve ainda chances de ampliar o placar, mas não foi efetivo e parou algumas vezes no goleiro Felipe Alves, que teve atuação segura, apesar de críticas por uma possível falha no gol de Díaz.

No segundo tempo, o São Paulo tentou equilibrar as ações ofensivas e parecia próximo ao gol de empate. Mas o Independiente del Valle encontrou uma bela jogada e foi às redes com Faravelli, aos 22 minutos.

Na reta final do jogo, Rogério Ceni colocou o São Paulo ainda mais no ataque, mas não foi o suficiente. O resultado deixou os jogadores de cabeça quente. O centroavante Jonathan Calleri e o zagueiro Diego Costa acabaram expulsos. “Temos que reconhecer que falhamos, que não fizemos a coisa certa e perdemos o torneio. Eles foram melhores, marcaram os dois gols nas duas oportunidades que tiveram. Agora temos que continuar vendo o que podemos fazer no Brasileiro”, afirmou Luciano na saída do gramado.

Continua após a publicidade

O São Paulo tentará nas últimas rodadas do Brasileirão buscar uma vaga na próxima edição da Libertadores. O objetivo é chegar no G-8 e conseguir um lugar na fase prévia do torneio. O próximo compromisso é na quinta-feira, às 20h, quando a equipe tricolor visita o América-MG.