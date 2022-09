Luciano: ‘Se o São Paulo ganhar a Sul-Americana, todo mundo é bom. Se perder, ninguém presta’

O São Paulo fez o reconhecimento do gramado do estádio Mário Kempes, em Córdoba, local da final da Copa Sul-Americana, contra o equatoriano Independiente del Valle, nesta sexta-feira à tarde. Logo depois, o atacante Luciano, que é uma esperança de gols para a equipe são-paulina, concedeu entrevista e, apesar do otimismo pela conquista do título, fez um alerta para seus companheiros de time.

“Vai ser um divisor de águas para nós. Se o São Paulo ganhar, todo mundo é bom. Se perder, ninguém presta”, afirmou Luciano. O atacante está preocupado com a repercussão do resultado final do jogo, seja ele positivo ou negativo. O motivo é que o time do Morumbi ainda tem relevantes obrigações no Campeonato Brasileiro nos últimos 45 dias de temporada.

Companheiro de Calleri no ataque do São Paulo, Luciano demonstra otimismo no atual momento vivido pelo time do Morumbi. “A gente está se entrosando bem, apesar de não saber quem joga amanhã (sábado). Estamos nos entendendo bem, resultados vindo e espero que a gente saia campeão.”

Calleri em destaque no reconhecimento do gramado do estádio Mario Kempes. Foto: Agustin Marcarian/ Reuters

Pelos gols e identificação com o clube, o atacante Luciano tem sido alvo de elogios da torcida do São Paulo. Apesar de ter passado por momentos turbulentos, com relação a seu desempenho ao longo do ano, conseguiu recuperar a confiança junto ao técnico Rogério Ceni, conquistando efetivamente uma vaga de titular.

Luciano revelou que o técnico Rogério Ceni mostrou, em vídeos, como o Independiente del Valle se comporta em campo. “Defesa boa, o professor mostrou vídeos deles para nós. Mas temos um ataque muito bom também. Espero que eles estejam em um dia ruim e nós atacantes em um dia bom para ajudar o São Paulo.”

Apesar de não revelar o time titular para a decisão, o técnico Rogério Ceni deverá escalar o mesmo time que começou a partida de domingo passado, diante do Avaí, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, e venceu por 4 a 0: Felipe Alves, Rafinha, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick; Luciano e Calleri.

A final da Copa Sul-Americana entre São Paulo e Independiente del Valle acontece neste sábado, às 17h, no estádio Mario Kempes, em Córdoba. Se após os 90 minutos de tempo regulamentar a partida terminar empatada, será disputada prorrogação de 30 minutos. Persistindo a igualdade, a decisão irá para as cobranças de pênalti.

O último título internacional relevante do São Paulo foi conquistado em 2012, sobre o argentino Tigre na Sul-Americana. Já o Independiente del Valle conquistou o mesmo torneio em 2019 e também busca o bi.