Luis Enrique afirma que nenhuma das quatro semifinalistas da Copa é melhor que a Espanha

Mesmo depois de ser eliminado por Marrocos nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, o ex-técnico da Espanha, Luis Enrique, parece ter dificuldades em reconhecer a inferioridade da sua antiga equipe em relação às outras seleções do Mundial. Em entrevista de quase duas horas para o canal da Twitch do streamer Ibai Llanos, nesta segunda-feira, 12, o treinador afirmou que nenhuma das quatro semifinalistas do torneio pode ser considerada melhor do que a seleção espanhola.

Leia também Corpo de Grant Wahl, jornalista que morreu no Catar, é repatriado pelos EUA

“Sinto que perdemos uma oportunidade muito boa porque o grupo de jogadores era muito bom. Olhei para as semifinalistas e não vejo nenhuma melhor que a Espanha”, lamentou o Luis Enrique, ao se referir às seleções de Argentina, Croácia, França e Marrocos. As semifinais acontecem neste terça-feira, com a partida entre Argentina e Croácia, no Estádio Lusail, e também na quarta, com o duelo entre França e Marrocos. Ambas as partidas, que vão definir os finalistas da Copa, serão realizadas às 16h (horário de Brasília).

Para o ex-técnico da Espanha Luis Enrique, nenhuma das quatro semifinalistas é melhor do que a sua antiga equipe. Foto: Dylan Martinez / REUTERS

Não é a primeira vez que Luis Enrique enaltece a seleção espanhola com convicção e defende a superioridade dos antigos comandados sobre os demais. Em outras oportunidades, ainda quando era o treinador da equipe, ele chegou a admitir durante uma live que fazia ao longo do torneio que seu time apresentava “o melhor futebol do mundo”.

Na Copa, a Espanha venceu apenas uma única partida em quatro disputadas. Estreou com uma goleada de 7 a 0 sobre a Costa Rica; empatou com a Alemanha por 1 a 1; perdeu para o Japão, de virada, por 2 a 1; e encerrou a sua participação sendo eliminada por Marrocos nas penalidades (3 a 0), depois de empatar sem gols com a seleção africana no tempo normal e na prorrogação.

Com a queda da Espanha, o vínculo de Luis Enrique com a Roja, previsto para até o final deste ano, não foi renovado. Para o lugar dele, a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou, nesta segunda, Luis de la Fuente, técnico de base da seleção espanhola. Durante a entrevista para Ibai Llanos, Luis Enrique comentou sobre a promoção do colega e desejou sorte ao xará.

“Muito bom, muito preparado, um cara que merece tudo de bom que lhe acontece. Tomara que consiga muitas vitórias. Um fenômeno”, elogiou o último comandante.

Apesar de não reconhecer que a Espanha esteja atrás das atuais semifinalistas da Copa, Luis Enrique admite estar torcendo pela Argentina por conta de Lionel Messe, de quem foi treinador na época de Barcelona, onde conquistaram, juntos, uma Liga dos Campeões entre outros títulos. “(Torço pela Argentina) Por Leo Messi, pelo que significa para o futebol”, disse o espanhol.